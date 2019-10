Un obstáculo menos para hacer justicia a Chihuahua: PAN

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, es un engranaje más de la cadena de corrupción para que se evitara juzgar al ex gobernador César Duarte y a todos los políticos que saquearon a Chihuahua, señaló Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del Partido Acción Nacional.

Reza Gallegos dijo que con la renuncia de Medina Mora se abre la puerta para que personajes como Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y otros más que se robaron el dinero de los chihuahuenses, puedan declarar ante la justicia como debe de ser, y ya no ser protegidos desde la federación como sucedió con Enrique Peña Nieto.

Reiteró que la exigencia del Gobernador Javier Corral Jurado, es justa, la de exigir que quienes se enriquecieron con dinero de las arcas públicas sean traídos ante los jueces correspondientes y se les juzgue conforme a derecho, pues la lucha de esta administración es de la acabar con la corrupción y la impunidad que durante años imperó en el estado.

Dijo además que el ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte debe de llegar a los tribunales a responder por las acusaciones en su contra, ya que provocó un gran daño social.

“Estamos desterrando ese manto de impunidad que tanto daño económico y social ha causado al estado y no queremos de ninguna manera que ello regrese, porque por fin tenemos un gobernador que ha dado la lucha siempre respaldados por las pruebas que existen de los delitos cometidos en contra del estado” precisó.

Por último refirió que la renuncia de Eduardo Medina Mora debe servir como ejemplo a otros servidores públicos para no defender a quienes roban al país, a los mexicanos.

