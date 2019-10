Pueden ser malos y buenos.

Por: Francisco Flores Legarda

Las mentes grandes hablan de ideas grandes;

las mentes medianas hablan de hechos; las mentes pequeñas hablan de sucesos y las mentes pobres hablan de los demás.

Jodorowsky

La cuarta transformación tiene tres líneas destacadas, virtuosas se podría agregar, líneas que han alterado la comodidad de élites varias. Primero se podría colocar a la austeridad republicana, como un medio para reducir las desigualdades. Se oponen a la austeridad los que luchan por mantener y ampliar las desigualdades, los beneficiarios de la alianza PRI-PAN-PRD, establecida y caducada a voluntad de Enrique Peña Nieto; el combate a la corrupción es otra línea que ha generado malestar ¿Por qué les molesta? No lo han declarado; la tercera línea se compendia en la frase pacificación sí, represión no. Aquí los conservadores son dogmáticos y hacen invocación a la represión del Estado. El gobierno desafía a los que exigen mano dura. Paz y amor es la receta. No sé cuánto se estire la liga en este punto- Legitimidad y legalidad están de parte de gobierno para ejercer la fuerza. Por ahora prefiere no hacerlo. Es una larga historia de represión sufrida por los movimientos populares de parte del Estado.

Las tres líneas señaladas apuntalan la democracia, pero no lo ven así los adversarios al actual gobierno, ellos están en la lucha por la desigualdad.

En estos diez meses del gobierno de López Obrador se han dado expresiones de resistencia a los cambios, cosa que es normal. Hay una que quiero destacar, los grupos de choque. Algo de eso dejé ver acerca de los llamados “anarquistas” que infiltraron la marcha alusiva a los cinco años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

El sábado 28 de septiembre, otra marcha a favor de la legalización del aborto en todo México, también fue infiltrada, ahora por de un grupo de choque “feminista”. Incendiaron primero la puerta del edificio de la Cámara Nacional de Comercio, después la puerta principal de Palacio Nacional. Estos ángeles corearon una consigna que las exhibe en su acción pervertida: “Somos malas, podemos ser peores”.

Se trata de una redefinición del grupo de choque: No tienen una organización estatal, de partido o gremio que los resguarde. No son organización con domicilio conocido, membresía pública y dirigentes que hagan interlocución con los sectores de la sociedad, ni siquiera convocan a rueda de prensa o se dejan entrevistar. Es posible que tengan una página en una o varias redes, sin identificación de administradores y relación de miembros. Por ejemplo, desde agosto se inscribió una página en FB, El poder somos todos.

Tengo la suposición, solo eso, de que a este grupo de choque no le interesa la libertad de decidir la interrupción del embarazo (también se dirigirían en contra de sus padres, de las iglesias). El grupo de choque está diseñado con el propósito de desafiar al presidente Andrés Manuel, sacarle de sus casillas para explotar el uso de la mano dura. Si este grupo de choque tiene relaciones con otras organizaciones, hasta ahora han quedado en la penumbra y sin visibilidad.

Por lo expuesto, para la marcha del 2 de octubre de octubre, valen dos consideraciones: participar en la manifestación dentro de la identificación de una escuela, universidad, organización civil o gremial, con su propia comisión de orden para evitar la infiltración de provocadores; la segunda consideración corresponde al gobierno de la CDMX, atisbar a los provocadores, consignarlos por delitos cometidos en flagrancia, si es el caso.

Este 2 de octubre hay que tener claro lo que ya hizo explícito el grupo de choque: pueden ser malos y buenos.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

@Profesor_F

