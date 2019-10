Medina Mora, investigado por presunto lavado de dinero, señala titular de UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que hace dos meses el órgano financiero presentó una denuncia contra el Ministro; ayer, el sospechoso presentó su renuncia al cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayer presentó su renuncia al cargo, es investigado por presunto lavado de dinero.

En un evento en Baja California, donde asistió a la firma de un convenio con el Sistema Estatal Anticorrupción de ese estado, Nieto reveló que, hace dos meses, la UIF presentó la denuncia en contra del Ministro ante la sospecha del delito financiero.

Respecto del trabajo de Medina Mora, Nieto dijo que “no me gusta su jurisprudencia, que cercenó buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera”, sobre lo anterior detalló que lo que menos le gustó fue “el por qué” de esa jurisprudencia, “que tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionas con el gobierno anterior. Me parece que esa no es la función de un Ministro.” sentenció.

Esta mañana en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le informó que existían depósitos financieros sospechosos de Medina Mora y con base en ello él pidió que se presentaran ante la FGR, además, indicó que son investigaciones que corresponden al Ministerio Público.

“Hay que ver cuál es el estado que guardan estas denuncias, si existen. Yo recuerdo que hubo una investigación que se inició a partir de informes sobre manejo de dinero, sobre depósitos de dinero en el extranjero”, mencionó el mandatario federal.

