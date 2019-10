Apoya INDEX en Chihuahua a 244 adultos mayores

Fundación Index Chihuahua entregó un importante donativo de 350 mil pesos en beneficio de las actividades de las fundaciones ALE Chihuahua y Asociación ALE, que impulsará el desarrollo de su programa “Campaña de cirugía de Cataratas 2019”, para realizar operaciones de cataratas a 244 adultos mayores totalmente gratis.

Luis Carlos Ramírez, presidente del consejo de Fundación INDEX, informó sobre la importancia de ser el vehículo de la industria manufacturera para canalizar los recursos obtenidos a través de la procuración de fondos y la donación de materiales reciclables-sólidos no peligrosos por parte de las empresas.

Dichos recursos son utilizados en programas sociales en las áreas de educación, vivienda, salud y medio ambiente para beneficiar a los empleados de la industria, a sus familias y a la comunidad en general.

”Esta ha sido la misión de FUNDACION INDEX durante 20 años: retribuir a la sociedad tanto que le ha dado a la industria” expresó el líder de los industriales en Chihuahua.

Como parte del seguimiento de la operación que se le realizó a cada adulto mayor exitosamente, será necesario que utilicen lentes graduados de acuerdo a su nueva visión, de ahí que se aprovechó la oportunidad para informar a los beneficiarios que este año SOFI de Chihuahua y Fundación Index Chihuahua, a través del programa See Well to Live Better (Ver Bien para Vivir Mejor) les brindará estos lentes de manera gratuita.

El grupo ESSILOR, representado en la ciudad de Chihuahua por las plantas SOFI, Laboratorio ECO 1, Laboratorio ECO 2, planta Transitions y Shared Services Department, dedicadas a la manufactura y graduación de micas para lentes de prescripción médica, lanza por tercera vez consecutiva el proyecto de ayuda a la comunidad “See Well to Live Better” (Ver Bien para Vivir Mejor).

Estuvieron presentes entregando el donativo para esta noble causa, nuestro Presidente Ing. Luis Carlos Ramírez y nuestro Director C.P. Héctor Carreón, así mismo nos acompañó nuestro consejero C.P. Héctor Alderete representante de Sofi de Chihuahua SA de CV y su equipo.

