Ofrecen 19 mil pesos al mes a quien se aliste a la Guardia Nacional

La corporación de seguridad ofrece 20 días de vacaciones, aguinaldo, seguro de vida y otras prestaciones a hombres y mujeres que se alisten.

Hasta 19 mil pesos mensuales será el sueldo que perciban los hombres y mujeres que se alisten a la Guardia Nacional (GN), así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC).

A través de una convocatoria dada a conocer este miércoles, la Comandancia de la Guardia Nacional detalló los requisitos para aquellas personas que quieran inscribirse a esta corporación de seguridad.

Los requisitos:

Ser mexicano (a) por nacimiento.

Ser soltero (a) y no vivir en concubinato.

Edad mínima de 18 años y máxima de 30 años.

Estatura mínima: Hombres 1.63 metros / Mujeres 1.55 metros.

Índice de masa corporal entre 18.5 y 27.9

No haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policiacas.

Carta de antecedentes no penales.

No presentar perforaciones, excepción de las horadaciones lobulares permitidas en las mujeres.

“La Comandancia de la Guardia Nacional convoca a hombres y mujeres que deseen formar parte de esta institución de seguridad pública y servir a la nación con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto irrestricto a los derechos humanos, mediante un proceso de reclutamiento”, aclaró la organización.

Prestaciones y sueldo

Además de los 19 mil pesos mensuales que recibirán las personas que se alisten, se incluirá un paquete de prestaciones que incluye aguinaldo, 20 días de vacaciones al año, crédito hipotecario y bancario, así como servicio de alimentación y fondo de vivienda.

Al tratarse de una institución de seguridad cada integrante alistado tendrá seguro de retiro y vida, y un fondo de trabajo.

Guardia Nacional ayudará en recuperación de bosques en Milpa Alta

Además de fenómenos naturales, la tala clandestina afecta a esta alcaldía por lo que se asegurarán los aserraderos ilegales.

En caso de que la persona alistada sea cambiada de adscripción, es decir de lugar de residencia, se le otorgará una remuneración económica y servicio de mudanza gratuita.

Para cualquier duda y/o aclaración se ponen a su disposición el número telefónico 57018411, extensión 1050, o acudir a los 12 Centros Regionales de reclutamiento; asimismo, en la página de internet https://www.gob.mx/guardianacional, se encuentran publicados los requisitos.

