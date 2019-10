Fue error de contador: Yeidckol. La Ley permitía: AMLO. No fueron contribuyentes específicos: FCH

La presidenta nacional morenista aseguró que “fue un error del contador que me pusiera con actividad empresarial” en 2013, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó 16 millones 441 mil 439 pesos durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

“No recuerdo la cantidad de impuestos pagados en 2013, pero en mi vida he pagado muchos. Yo venía del mundo empresarial y renuncié a eso para apoyar a López Obrador y el contador me puso con actividad empresarial cuando la había dejado tiempo atrás. Yo estaba como asalariada en el Senado”, precisó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

La lista de perdones fiscales difundida por la organización Fundar provocó esta mañana un terremoto. La dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, dijo que apareció por un error de su contador. El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Ley permitía las condonaciones, mientras que Felipe Calderón Hinojosa rechazó que se trate de una exención fiscal a contribuyentes específicos.

La presidenta nacional morenista aseguró que “fue un error del contador que me pusiera con actividad empresarial” en 2013, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó 16 millones 441 mil 439 pesos durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

“No recuerdo la cantidad de impuestos pagados en 2013, pero en mi vida he pagado muchos. Yo venía del mundo empresarial y renuncié a eso para apoyar a López Obrador y el contador me puso con actividad empresarial cuando la había dejado tiempo atrás. Yo estaba como asalariada en el Senado”, precisó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Durante la conversación, Polevnsky detalló que no era el IVA de 16 millones 441 mil 439 pesos como lo indicó el mismo SAT. “Debieron haber encontrado errores en mi cuenta. Hubo algo dirigido en mi contra porque nada era sensato”, consideró.

Ayer, el Centro de Investigación y Análisis Fundar reveló una la lista de personas físicas y empresas a las que se les condonaron impuestos, así como los montos.

Polevnsky Gurwitz fue una de las contribuyentes beneficiadas, pues cumplió con los requisitos previstos en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2013.

En 2013 Yeidckol Polevnsky aún era militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mismo que dejó en 2014 para unirse a Morena.

Polevnsky es la presidenta del Movimiento Regeneración Nacional desde diciembre de 2017, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan solo el pasado 3 de septiembre festejó en su cuenta de Twitter la cancelación de las condenaciones a 108 empresarios del país como parte de las medidas de austeridad del actual Gobierno.

Otros políticos a los que les perdonaron impuestos fueron Carlos Salinas de Gortari, ex Presidente de México; Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), y el empresario Carlos Ahumada Kurtz –en su calidad de personas físicas–, esto en 2007, cuando iniciaba el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Al ex Presidente Salinas de Gortari se le condonaron 8 millones 082 mil 279 pesos, inscritos en 2007, es decir en el primer año de Gobierno de Calderón Hinojosa.

El SAT de FCH condonó millones a Salinas, el “Jefe Diego” y Ahumada, ligados a escándalo contra AMLO

En ese mismo año, el llamado “Jefe Diego logró un perdón del SAT por 8 millones 329 mil 996 pesos, y a Ahumada se le condonaron 6 millones 184 mil 879 pesos.

Este martes, el SAT, en un hecho inédito en la historia de México, anunció que abrió sus archivos de condonaciones y cancelaciones de impuestos a personas físicas y morales del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, es decir un periodo que comprende las administraciones federales de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, el SAT condonó 172 mil 300 millones de pesos, la cantidad de 2007 a 2019 ascendería a 247 mil 600 millones de pesos. En canto a los créditos cancelados para el primer periodo se habrían dejado de cobrar 572 mil 700 millones de pesos. Que para 2019 serían 814 mil 700 millones de pesos.

De las bases de datos recién liberadas se habla de condonaciones a 7 mil 800 contribuyentes y 9 mil créditos condonados porque hay contribuyentes que tuvieron varias resoluciones. Las cancelaciones corresponden a 9 mil contribuyentes y 21 mil créditos cancelados. Esas cifras excluyen a las personas que se ampararon, pero conforme esos procesos se vayan liberando, los nombres serán publicados.

Haydee Pérez Garrido, Directora del Centro de Investigación y Análisis Fundar, detalló en conferencia de prensa que la publicación de estos documentos son resultado de una batalla legal de 10 años “para obtener esta información que es de interés público y que interesa”.

SinEmbargo

Comentarios