Joaquin Phoenix lo hace de nuevo

El actor, quien protagoniza el filme dirigido por Todd Phillips, creó un personaje alabado por la crítica y esperado por los fans. “Fue mejor de lo que pude anticipar, es una de las mejores experiencias de mi carrera”, afirma. Guasón se estrena el viernes.

Desde sus inicios, que datan de 1940, es conocido como el archienemigo de Batman, sus características son las de un maniático homicida, con apariencia del comodín de la baraja de póquer y risa inconfundible. Ha sido explotado en televisión y cine, donde lo han interpretado actores como Jack Nicholson o Heath Ledger, quien ganó un Oscar póstumo por darle vida al personaje. Sin embargo, en el cine nunca se ha visto cómo llegó a convertirse en un criminal… hasta ahora. Joaquin Phoenix protagoniza Guasón (Joker), en la que da vida a Arthur Fleck/Joker y es acompañado por Robert De Niro.

Prefiero al Guasón por encima de Arthur; Arthur está tan herido y con sentimientos reprimidos, está muy reprimido. El modo en el que se mueve, todo es muy incómodo que era difícil soportarlo. En cuanto al Guasón, él es una liberación total, puedes hacer todo como actor. Hasta la séptima semana filmamos al Guasón, fueron cinco días las secuencias del Guasón y después tuve que regresar a Arthur, y ya no lo quería hacer, tengo que ser honesto. Con Arthur fue con quien batallé más”, explicó Phoenix en Venecia, donde el filme se estrenó y ganó el León de Oro, máximo galardón de la Mostra.

Cuando interpretas a un superhéroe o villano en una cinta del género sus motivaciones son muy claras, y lo que me gusta de ésta es que no sabes qué es lo que le motiva. Eso es algo que el público tiene que analizar. No fue sólo el tormento, fue su lucha por encontrar la felicidad, por sentirse conectado, por encontrar la calidez y el amor, ésa es la parte del personaje en la que estaba interesado y que merecía la pena explorar.

Fue mejor de lo que pude anticipar, es una de las mejores experiencias de mi carrera. Fue vigorizante. Era difícil negarse, porque me dieron toda la confianza, pero no era fácil para mí, por eso también fue que la acepté”, añadió Phoenix.

Con referencias claras a filmes como Taxi Driver o Network: poder que mata, Guasón ha sido alabado por el realismo y la forma de plantear situaciones y en él Phoenix elabora una nueva perspectiva del personaje.

La primera vez que escuché del proyecto fue gracias a Todd (Phillips) y, aunque, sé que está basado en cómics quería acercarme a él en la forma más realista posible, así que todas las cosas que sabíamos del Guasón eran desde la perspectiva de los cómics, como su cara blanca, su risa, tratamos de hallar realidad en todas estas características. Usa la cara blanca porque es un payaso, la risa es parte de su aflicción y pensé que era una forma interesante de acercarse a esta película.

La risa fue el momento de partida para mí, pero digamos que no fue el inicio y el punto final, a lo largo de la producción iba descubriendo nuevas cosas sobre el personaje. Fue un gran proceso para descubrir cosas, aunque también tenía de aliado el gran guion de Todd, pero aun así hay cosas desconocidas”, señaló el actor.

Para este tipo de películas, los fans siempre son asiduos a las historias oscuras o poco usuales que se tejen en este tipo de rodajes, sin embargo, el tres veces nominado al Oscar —y fuerte candidato para repetir— se apena un poco al no tener una historia emocionante por compartir, eso sí, aseguró que el proceso de perder 23 kilos es algo que puede enloquecer a cualquiera.

Tengo que ser honesto, no hay historias oscuras. Acepto películas que me obligan a hacer cosas que no anticipaba, pero al final del día no me sentí exhausto como pensé que sería, al contrario, cuando acabó el rodaje me encontré vigoroso, estaba listo para volver a trabajar.

Sé que hay interés en el proceso de los actores, entender la metodología, ni yo sé cuál es. Sólo puedo citar que fue un largo proceso, y el proceso para descubrirlo, de entenderlo, o tratar de hacerlo, no paró el día en el que comenzamos el rodaje, fue un proceso que continuó hasta el último día.

Es un personaje con mucha riqueza, pasa mucho por él. Nunca llegué al punto de saber quién era, eso me dio cierta dicha. Todos los días había un color diferente por descubrir con este personaje.

Lo primero que hice fue perder peso y eso evidentemente afecta tu estado sicológico. Te vuelves loco cuando pierdes peso. Te afecta evidentemente, pero extrañamente, una vez que llegas al punto que te fijaste, lo que es difícil es despertarte y obsesionarte con dos o tres libras y empiezas a desarrollar un desorden que incluso te llega a sorprender

Había perdido peso para otro filme, pero lo que hallé nuevo en éste fue que Todd hablaba mucho de que Arthur siempre tenía música dentro de él, no entendía muy bien lo que decía, pero cuando comenzamos el proceso, empecé a descubrir este movimiento físico, esta clase de baile que no pude anticipar y se volvió una parte mucho más significativa de la que jamás habría sospechado”, señaló el protagonista de Her.

CAMBIO DE RUMBO

Después de la saga de ¿Qué pasó ayer? nadie hubiera sospechado los nuevos alcances de Todd Phillips. Acerca del génesis de este proyecto, por qué Joaquin fue el ideal y negarse a hacer una secuela o pertenecer al Universo de DC, Phillips dijo:

Como escritor, no como guionista, siempre me ha sido útil escribir teniendo a algún actor en mente, si el actor quiere o no ésa ya es otra historia, pero ayuda. La escribí para Joaquin, no fue fácil, pero lo hice.

Intencionalmente no está ligado al Universo DC, de Warner, no veo que pueda conectar con nada. Si surgen inquietudes sobre curiosidades, estoy dispuesto a dar ese tipo de respuestas, pero no por ahora y no en algunos años.

Es importante para la película las preguntas que provoca en el espectador. Me gusta eso, es lo divertido de hacer una cinta como ésta. En definitiva, no vamos a hacer una segunda”, remarcó.

LIBRE INTERPRETACIÓN

Para desarrollar su personaje, el director Todd Phillips le regaló a Joaquin Phoenix un diario en blanco y un libro.

Hay un libro sobre políticos asesinos y asesinos potenciales que pensé que era interesante, y descompone los diferentes tipos de personalidades que hacen esa clase de cosas en el filme. Aunque es un personaje ficticio, no quería que un siquiatra identificara su personalidad. Queríamos el espacio para crear algo único.

Al principio de los ensayos me dieron el diario que tiene Arthur Fleck (Guasón), su diario y su libro de chistes. Y eso fue realmente útil, porque había estado ahí durante un par de semanas y no estaba seguro de cómo iba a empezar, y Todd me envió este diario en blanco. No sabía qué escribir, así que le pedí sugerencias, y tras unos días las ignoré y de repente estaban brotando. Se convirtió en una parte importante del descubrimiento del personaje en ese momento.

Ya no tengo el libro y no sé en dónde lo dejé. Es una mente revuelta, desorganizada, va de un lugar a otro, hay nombres de gente que conoció de joven, fantasías de California”, relató Phoenix.

A lo largo de Guasón, la imagen del payaso emerge como símbolo de anarquía, rebeldía, libertad e inconformidad y tomando estos lineamientos el actor indicó que a él no le gustaría decir cuál es el mensaje del filme.

Estábamos conscientes que eso podía surgir, pero no queríamos decir éste es el mensaje, para mí los filmes que más me gustan, y con los que más afinidad tengo, son aquellos con los que me invitan a sacar mis propias conclusiones. En efecto hay espejos de lo que estamos experimentando nosotros mismos, pero no olvidemos que es un personaje ficticio, pero si ustedes quieren sacar sus propias conjeturas eso es maravilloso. Personalmente no quiero tomar ningún tipo de postura. Estamos en una película que le demanda a la audiencia la participación con el personaje, en diferentes formas, lo que me gusta de ella es que te da la libertad de la interpretación”, finalizó.

PARA SABER

Éste es el primer papel de Joaquin Phoenix en una película basada en cómics.

Rechazó el papel principal en Doctor Strange (2016), así como personificar a Hulk en The Avengers (2012), porque no estaba dispuesto a firmar el acuerdo de varias películas con Marvel Studios.

Perdió varios kilos por su papel como Joker. Fue tan severo que la filmación sólo se pudo hacer una vez, sin oportunidad de volver a filmar.

Todd Phillips tuvo que escribir el guion durante la producción.

El maquillaje de Guasón es muy similar al de John Wayne Gacy, un asesino en serie que a menudo entretenía a los niños mientras vestía como Pogo el payaso.

Joaquin Phoenix era buen amigo del fallecido actor Heath Ledger, quien ganó un Oscar por su interpretación como Joker en la película The Dark Knight de 2008.

Excélsior

Comentarios