4T recorta alfabetización y educación básica para adultos

El número de egresados de nivel inicial, primaria y secundaria actualmente son mucho más bajos a los registrados el año pasado.

Este 2019 será el año en que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) tenga el menor número de alfabetizados y de certificados emitidos en los últimos seis años, de acuerdo con documentos obtenidos por Publimetro vía Ley General de Transparencia.

Según los documentos, hasta el mes de agosto el Instituto sólo ha alfabetizado a 26% de lo registrado el año pasado (265 mil 583 personas); mientras que en nivel primaria y secundaria no supera el 47%.

Además, la plantilla de beneficiarios también se redujo, pues podría cerrar el año con aproximadamente 340 mil estudiantes menos de seguir la tendencia.

Ante esto, el Instituto envió un escrito a este diario en donde explica que se encuentra en un proceso de reestructuración con el fin de “optimizar los recursos”, así como mejorar los esquemas de trabajo para atender a adultos en la zona sur-sureste del país.

“Es importante señalar que se trabaja en la atención de la región sur-sureste, lo que implica optimizar los recursos y depurar los esquemas de trabajo para atender a personas que se encuentran en rezago educativo en esta parte del país. Todo lo anterior ha implicado en los hechos, una redefinición de las metas cualitativas del Instituto, así como redoblar esfuerzos para la atención de esta población aún en exclusión educativa”, indicó el organismo.

Reducen círculos de estudio y puntos de encuentro

Además de la disminución en el número de certificados emitidos por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la cifra de unidades operativas como círculos de estudio y puntos de encuentro se redujo en alrededor de 20%.

De acuerdo con los documentos del organismo, el año pasado se registraban 108 mil 995 círculos de estudio; sin embargo, este 2019 pasó a 87 mil 406. De igual forma sucedió con los puntos de encuentro, los cuales pasaron de 10 mil 643 a ocho mil 590 en un año.

Esto, según el Instituto, se debe a que se lleva a cabo un proceso de depuración para reubicar algunos círculos de estudio en lugares estratégicos y lograr constituir otros más.

“El INEA trabaja de manera constante para realizar alianzas estratégicas con los sectores público, privado y social, con el propósito de seguir con la instalación de plazas comunitarias en todo el territorio nacional, de las cuales actualmente operan 2 mil 600 para ofrecer los servicios del Instituto a las comunidades de las diversas localidades en rezago”, detalló el organismo en el mismo escrito.

INEA

Foto: Especial

No es prioridad la alfabetización

El director de la Facultad de Humanidades y Ciencias sociales de la Universidad La Salle, Francisco Enríquez, señaló en entrevista que este dato puede ser engañoso, ya que el reducir espacios formativos no significa disminuir la cantidad de estudiantes que se atienden.

“Actualmente se otorga más impulso a la educación básica y no tanto a la alfabetización, que implica desatender a personas mayores de 60 años e indígenas, que si bien se les da apoyo económico no se les da el educativo.

“En México hay 500 mil personas menores de 15 años que son analfabetas; dos millones de personas menores de 60 en esta condición y más de 2 millones de personas de 60 años que no saben leer ni escribir; es decir, más de 40% de analfabetas son adultos mayores”, indicó el especialista.

Además, recordó que actualmente 6.9% de la población mexicana es analfabeta, y que instituciones educativas del gobierno federal se han planteado en ocho años reducirlo hasta 3.8%, para que México pueda ser declarado país libre de analfabetismo, de acuerdo con lo dictado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

INEA

Foto: Especial

INEA, en abandono

Gregorio Hernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que el INEA ha estado en el abandono desde hace muchos años, ya que para los gobiernos el alfabetizar no es prioridad, y cuestionó la poca preparación de los “profesores” que enseñan dentro del instituto de educación.

“La educación para los adultos es un subsistema tradicionalmente marginal, pues es una población que está en rezago educativo; sin embargo, la prioridad de todos los gobiernos no ha sido este sector, sino estudiantes que tienen y están en un nivel educativo de acuerdo a su edad.

“El presupuesto del INEA es bajo y la formación de instructores es poca, pues muchos no tienen ni preparación pedagógica, ya que no son maestros son asesores voluntarios; ellos no tienen sueldo, aunque hay mecanismos para recolectar ingresos”, indicó el también ex trabajador del INEA.

La Jornada

Comentarios