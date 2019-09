“México es el lugar donde José José debe estar”, afirma hijo del cantante

Los hijos de El Príncipe de la Canción ya se encuentran en Miami para despedirlo; José Joel acude a una funeraria, sin embargo no estaban los restos de su padre; asegura que Sarita no les ha informado detalles de las exequias.

Ante el hermetismo que han mantenido la viuda e hija menor de El Príncipe de la Canción, respecto al funeral y si se realizará un homenaje póstumo, José Joel, hijo del cantante, señaló que “México es el lugar donde José José debe estar”.

En Miami, donde se espera que sea velado el cantante de “El triste”, José Joel declaró que su hermana menor le ha dado información de las exequias a cuenta gotas. Incluso acudió, acompañado de representantes de los medios de comunicación, a una funeraria para saber si ahí se encontraban los restos de su padre, pero le informaron que no estaban.

“Estamos en la misma situación todos, no sabemos qué está pasando. Ojalá nos dejen pasar, ojalá el cuerpo de mi papá esté aquí”, dijo antes de ingresar a la funeraria.

Aclaró que no estaba en disputa la herencia del cantante. “No entiendo por qué estamos viviendo esto, que quede muy claro, no estamos en ningún momento peleando ni el dinero ni la herencia, ni mucho menos; no nos interesa. Desde hace año y medio hemos querido ver por la salud de mi papá”, aseguró.

Respecto al fallecimiento de José José expresó: “Lo estamos llorando, se nos fue un grande, a mí se fue no sólo el artista, se me fue mi papá y hace un año y medio que no lo veo y no sé de él, pero me quedo con el recuerdo maravilloso, me quedo con su música”.

