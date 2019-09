En América no se salva la temporada ganando Clásicos; se exigen títulos: Emilio Azcárraga

El dueño de las Águilas aceptó que si bien no han ganado en un mes, la obligación siempre es el título.

América estuvo de manteles largos este viernes en Coapa, donde se adelantó la celebración del 103 aniversario del club y los 60 años como propiedad de la familia Azcárraga, donde el dueño mandó un mensaje contundente previo al Clásico Nacional.

Emilio Azcárraga señaló que si bien América lleva un mes sin encontrar la victoria en la Liga, no solo debe ganarle a Guadalajara sino que la exigencia siempre es obtener el título, ya que un juego no salvaría una mala campaña azulcrema. “En esta casa no se salva la temporada ganando Clásicos, se salva la temporada ganando títulos”, dijo el Patrón americanista, como parte de su discurso en el evento realizado en las instalaciones del club, que también sirvió para presentar un plan de preservación del Águila Real, emblema tanto del equipo como de nuestro país.

Posteriormente, Azcárraga Jean ahondó en lo que espera del equipo para lo que sigue del semestre y no solo de cara al juego ante el Rebaño Sagrado. Priorizó que si bien las Águilas no han podido ganar en cinco partidos, llevan un mes sin perder. “En América se debe de campeonar, para eso se trabaja en esta institución; yo espero un gran juego, que la afición se la pase muy bien.

Yo concuerdo con Miguel Herrera, qué es un mes de no haber perdido; entonces, creo que hemos tenido una campaña complicada desde el principio con salidas importantes de jugadores, las llegadas, las lesiones. Sin embargo, el América no puede tener excusas, el América tiene que ganar todo, no tiene que salir a ganar a Guadalajara, tiene que ganarle a todos, evidentemente calificar a la Liguilla y ser Campeón. La exigencia es campeonar, tenemos que ser y seguir siendo el más grande”.

