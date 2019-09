Se codea Javier Morales con los grandes

Llega a tres títulos como manejador Al ganar su tercer gallardete en calidad de timonel en el estatal de béisbol, Javier Morales Bencomo se acerca a los máximos ganadores pero lo más importante de ello; ha regresado por sus fueros. Morales y los Algodoneros de Delicias conquistaron ayer el título del Campeonato Estatal de Beisbol Bankaool 2019 que llevó por nombre Ángel “Bucky” Pérez. “Quiero agradecer a la gente que confió en mi regreso; como la promotora Delicias y el comité regional, además de los jugadores, a la afición y a los medios de comunicación”, citó Morales Bencomo. Quién naciera en Ciudad Madera hace ya 47 años, ganó su primer estatal precisamente en su debut en 1999 con los Venados de Madera, luego guio a Algodoneros al banderín del 2007 y 2019. Con ese trio de coronas, Morales se coloca en el tercer lugar en la lista de los manejadores en activo con mayores preseas, misma que encabeza el máximo ganador de todos los tiempos Marcelo Juárez con seis, seguido por Armando Guereca con cinco. “Es un honor están cerca de ellos, que merecen mis respetos porque son grandes estrategas, pero sobre todo excelente amigos”, citó Javier Morales. El ahora manager tricampeón dejo en claro: “El pilar de todos los logros, es mi señora esposa Lilia Márquez, que junto con mis hijos Javier, Tania y Kenia, me han apoyado no solo en el béisbol si no como familia”. Morales cumple este 2019 dos décadas como manejador, pero seis años no estuvo en el torneo estatal, lo cual habla de su brillante capacidad. De cara al Campeonato Nacional, Javier Morales manifestó que esta en la espera de las indicaciones de la Asociación Estatal de Béisbol.