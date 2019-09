Marina no debería intervenir en policías municipales: Maru

La alcaldesa María Eugenia Campos Galván manifestó que no está de acuerdo en que elementos de la Marina reemplacen a un elemento de la policía municipal en casos de corrupción.

Aseguró que esto es una invasión de la federación que no debería hacer.

“Quien no pase los exámenes de confianza, quien no tenga alguna denuncia o que se investigue a través de los órganos internos, sino debe salir, quien no acate estas decisiones se va”, comentó.

Por lo anterior, refirió que está en contra de que se dé la presencia de elementos de la marina en la ciudad en caso de bajas de policías ya que esto se representaría una invasión a un poder que no está en los niveles.

