Lo que necesita saber sobre la última semana de temporada de MLB

La barrida de cuatro juegos de los Cardinals a los Cubs en Wrigley, solo la segunda vez en la historia de la MLB que un equipo perdió una serie de cuatro juegos en casa con las cuatro derrotas por una carrera, hizo mucho para aclarar lo que había sido un concurrida carrera de playoff de la Liga Nacional. Aquí es donde estamos parados:

• Los Cardinals están a tres juegos de distancia de los Brewers, que barrieron a los Pirates y tienen un récord de 10-2 desde que Christian Yelich quedó fuera el resto de la temporada (11-2 si incluye el juego que Yelich se lesionó).

• Los Brewers y los Nationals ahora están efectivamente empatados por los dos comodines, aunque los Nationals han jugado dos juegos menos (tienen una serie de cinco juegos en casa contra los Phildelphia Phillies, incluido un doble juego el martes, mientras que los Brewers tienen un día libre el lunes). Ambos equipos tienen cómoda ventaja de cuatro juegos sobre los Cubs y 4 1/2 sobre los Mets. Los Brewers ganaron la serie de la temporada contra los Nationals, por lo que si los clubes terminan con el mismo récord, el juego de comodines se jugará en Milwaukee el martes 1 de octubre.

• Si los Brewers logran atrapar a los Cardnals en la carrera Central de la Liga Nacional y terminan empatados, el juego de desempate sería el lunes 30 de septiembre en St. Louis (los Cardinals ganaron la serie de la temporada 10-9).

• Los Astros y los Yankees tienen 102 victorias mientras luchan por el mejor récord general y la ventaja de local, aunque los Yankees tienen que terminar con el mejor récord ya que los Astros son dueños del desempate. Los Astros terminan con dos en Seattle y cuatro en Anaheim, mientras que los Yankees tienen dos en Tampa Bay y tres en Texas.

¿Qué pasa con los comodines de la Liga Americana?

Los Athletics han abierto una ventaja de dos juegos sobre los Rays y los Indians, ya que han ido 15-5 en septiembre. Terminan con dos en Anaheim y cuatro en Seattle. Los Rays reciben a los Red Sox el lunes, juegan contra los Yankees dos juegos y terminan con tres juegos en Toronto. Cleveland tiene un viaje por carretera de seis juegos contra los White Sox y los Nationals.

El escenario de desempate más probable en este punto son los Rays y los Indians que se disputan el segundo comodín. Ese juego de desempate sería en San Petersburgo, ya que los Rays aplastaron a los Indians en la serie de la temporada 6-1, superándolos 41-18.

Lo que es interesante en este momento es cómo se alinean las rotaciones de los dos equipos, especialmente ahora que los Rays tienen a Blake Snell y Tyler Glasnow de regreso (aunque ninguno de los dos ha pasado más de tres entradas). Los inicios programados en este momento para la semana son los siguientes:

Tampa Bay: Snell (lunes), Brendan McKay (martes), Charlie Morton (miércoles), Glasnow (viernes), Ryan Yarbrough (sábado), Snell (domingo).

Cleveland: Aaron Civale (martes), Mike Clevinger (miércoles), Shane Bieber (jueves), Zach Plesac (viernes), Adam Plutko (sábado), Civale (domingo).

Suponiendo que esas rotaciones se mantengan, eso haría que Morton se enfrentara a los Rays en el juego de desempate del lunes o en el juego de comodines del miércoles, mientras que los Indias tendrían a Clevinger en un juego de desempate y Clevinger o Bieber en el juego de comodines.

Solo por risas, ¿qué pasa si los Cubs de repente se calientan y fuerzan un empate?

Los Cubs terminan con tres en Pittsburgh contra los Pirates y tres en St. Louis. Los Brewers están en el camino contra los Cincinnati Reds y los Rockies, y los Nationals tienen esos cinco en casa contra los Phillies y luego tres contra Cleveland. Podríamos obtener un empate triple para dos comodines en 88-74 si esto sucede:

Cubs: 6-0

Brewers: 2-4

Nationals: 3-5

Posible, aunque poco probable. Las probabilidades de playoffs de los Cubs han bajado a 2.4 por ciento, según FanGraphs. Si de alguna manera terminamos en un empate a tres, vamos al desempate de tres equipos por dos puntos, que implica designar a los equipos A, B y C. Los Brewers tienen la primera opción porque ganaron ambas series de la temporada. Los Nationals escogen segundo. El Club A recibe al Club B. El ganador es un comodín. El Club C sería el anfitrión del perdedor del primer juego para el segundo comodín.

¿Qué está pasando con los Yankees?

Luis Severino’s llegó en el momento perfecto para los Yankees, a tiempo para prepararse para octubre

Es una historia interminable para los Yankees, y ahora Domingo Germán está fuera de la postemporada debido a una investigación de violencia doméstica. Giancarlo Stanton regresó a la alineación la semana pasada para su primera acción desde junio y jugó cuatro partidos, conectó cuadrangular el sábado y fue 4 de 10 en general. Pero la noticia más importante es que Luis Severino regresó y lució muy fuerte en dos salidas. Lanzó cuatro entradas en blanco contra los Angels y siguió con cinco entradas en blanco contra los Blue Jays el domingo, ponchó a nueve con cero bases por bolas e hizo 80 lanzamientos.

Parece listo para la rotación de playoffs junto con James Paxton y Masahiro Tanaka, por lo que solo el cuarto lugar sigue siendo un signo de interrogación. Ya no se está trabajando en una posible salida en tándem con Germán. J.A. Happ tuvo problemas en agosto, pero tiene la mano caliente en septiembre, con cuatro carreras en 23 1/3 entradas este mes. Con Paxton en su mejor forma (permitió una carrera limpia en septiembre), Severino sano y Happ luciendo mejor, los Yankees pueden estar entrando en octubre en el mejor lugar en el que han estado en toda la temporada. Gleyber Torres se perdió un par de partidos después de sufrir un golpe en la rodilla el viernes por la noche y Edwin Encarnación ha estado fuera desde el 12 de septiembre, pero se espera que ambos regresen esta semana. El receptor Gary Sánchez (ingle) ha estado practicando bateo bajo techo, y los Yankees esperan que esté listo para el SCLA.

¿Alguna otra lesión que debo estar pendiente?

Freddie Freeman permanecerá en Atlanta para recibir tratamiento por un espolón en el codo derecho mientras los Royals viajan a Kansas City para una serie de dos juegos. Freeman ha trabajado con el problema durante algunas semanas y ha alcanzado .288 en septiembre, aunque con solo dos jonrones.

• El jardinero de los Minnesota Twins Max Kepler no ha comenzado desde el 14 de septiembre debido a una tensión en su hombro izquierdo.

• El segunda base de los Cardinals, Kolten Wong, se perdió los últimos tres juegos de la serie de los Cubs con una tensión en los isquiotibiales de Grado 2.

• Justin Turner finalmente regresó a la alineación de Los Angeles Dodgers el sábado después de perderse 13 días con una persistente lesión en el tobillo. Su compañero de equipo Max Muncy se sentó el sábado y el domingo con un dolor en el muslo, pero el manager Dave Roberts dijo que habría jugado si fuera un juego de postemporada.

• El receptor de los Nationals Kurt Suzuki no ha podido recibir desde el 7 de septiembre debido a la inflamación del codo.

• El segunda base de los Rays, Brandon Lowe, regresó el domingo, jugando en su primer juego desde el 2 de julio.

• José Ramírez podría estar de regreso en la alineación de Cleveland el martes.

• El relevista de los Athletics, Blake Treinen, estará fuera por el resto de la temporada regular con una reacción de estrés en la espalda. El compañero relevista Lou Trivino no ha lanzado desde el 14 de septiembre debido a una tensión oblicua.

¿Quién es el abridor número 4 de Houston?

Wade Miley estaba teniendo una excelente temporada antes de septiembre, clasificándose entre los 10 primeros en la Amercanaen efectividad, pero permitió 23 hits y 18 carreras en 7 1/3 entradas en sus últimas cuatro aperturas, incluidas tres salidas en las que duró cero outs, un out y tres outs. ¿Tendrá A.J. ¿Hinch la confianza en darle la pelota en la postemporada? Tendrá un comienzo más esta semana para cambiar las cosas.

Los Astros realmente no tienen un quinto titular en este momento, por lo que es Miley o algún tipo de juego de bullpen. Los Astros podrían optar por una rotación de tres hombres en la serie de división, lo que implicaría que el abridor del Juego 1 lanzara el Juego 4 con tres días de descanso. Sin duda, Justin Verlander recibirá la pelota balón en la apertura de los playoffs, pero pedirle que descanse un poco es pedirle que haga algo que no ha hecho desde que lanzó 2 2/3 entradas en relevo en el Juego 4 del SDLA 2017. El único juego de postemporada que comenzó con un breve descanso en su carrera fue en la SDLA 2011, pero eso fue después de lanzar una entrada en partido suspendido por lluvia.

¿Qué está pasando con las carreras de JMV?

Estamos en donde estábamos la semana pasada. Alex Bregman conectó tres cuadrangulares y remolcó cuatro carreras mientras continúa poniendo algunas dudas sobre lo que parecía casi seguro para Mike Trout antes de que Trout cayera por la temporada. Bregman tiene en .293 /.419 /.585 con 39 jonrones, 117 carreras, 108 carreras impulsadas, 112 bases por bolas y buena defensa.

En la Liga Nacional, Anthony Rendon no tuvo una buena semana, bateando .167 con un jonrón y dos carreras impulsadas cuando los Nationals se fueron 3-3. No han tenido una racha ganadora de tres juegos desde el 1 de septiembre. Cody Bellinger conectó dos cuadrangulares e impulsó seis carreras. Todavía parece que Bellinger tiene una ligera ventaja (y vale la pena señalar que Yelich tiene una pequeña ventaja en FanGraphs WAR).

¿Qué hay del premio Cy Young?

La batalla entre Justin Verlander y Gerrit Cole se irá a la raya. Verlander ganó su vigésimo juego el domingo, mejorando a 20-6 con una efectividad de 2.53 y 288 ponches en 217 entradas. Cole tiene 18-5 con una efectividad de 2.61 y 302 ponches en 200 1/3 entradas. Está montando una serie de siete juegos de ponches consecutivos de dos dígitos. Cole está programado para lanzar el martes y luego en una puesta a punto final en el último día de la temporada, mientras que a Verlander le queda solo una salida. Verlander, sin embargo, ya ha hecho dos aperturas más y tiene esas 17 entradas adicionales. Ventaja: Verlander.

No sé si Jacob deGrom se ha separado por completo de la manada, pero no lo culpes cuando los Mets no lleguen a la postemporada. Tiene la temporada de dominio más completa entre los titulares de la Liga Nacional, con un récord de 10-8, efectividad de 2.51 y 248 ponches en 197 entradas. Es el segundo en la Liga Nacional en efectividad (Hyun-Jin Ryu está en 2.41, pero ha lanzado 21 entradas menos), primero en ponches, tercero en entradas, primero en el OPS más bajo permitido, y ha terminado fuerte (posee una efectividad de 1.55 en la segunda mitad).

¿Algún otro hito/carrera a seguir?

¡Si! Pete Alonso tiene 50 jonrones y está a dos de empatar el récord de novato de Aaron Judge. También tiene una ventaja de dos jonrones sobre Eugenio Suárez como líder de las Grandes Ligas. Tres Mets han liderado la Liga Nacional en jonrones: Howard Johnson, Darryl Strawberry y Dave Kingman, pero ningún jugador de los Mets ha liderado las mayores.

• Tim Anderson, de los White Sox, lidera a DJ LeMahieu en la carrera de bateo de la Liga Americana, .334 a .329. Si Anderson gana, su promedio de por vida de .258 entrando en 2019 sería el más bajo para un campeón de bateo al comienzo de la temporada. LeMahieu está tratando de ganar el título en ambas ligas después de liderar la Liga Nacional con un promedio de .348 con los Rockies en 2016.

• Jorge Soler está empatado con Trout por el liderato de la Liga Americana con 45 jonrones. Trout está fuera y Soler tiene una ventaja de cinco jonrones sobre Nelson Cruz. Está tratando de convertirse en el primer jugador de los Royals en liderar la Liga Americana en jonrones.

• La carrera de bateo de la Liga Nacional es interesante porque los co-líderes son Yelich y Ketel Marte de los Diamondbacks en .329, pero ambos están fuera el resto de la temporada con lesiones. Yelich tiene la ventaja al ir al cuarto punto decimal: .3292 a .3286. Rendon est[a tercero en la carrera con .325.

• Ronald Acuña Jr., por supuesto, todavía está persiguiendo esa temporada 40-40. Está en 41 jonrones y 37 bases robadas.

• Luego está mi persecución estadísticas favorita de la temporada: Nicholas Castellanos de los Cachorros tiene 58 dobles mientras intenta convertirse en el primer jugador desde 1936 en alcanzar 60 dobles.

¿Alguna despedida final?

CC Sabathia se despidió de los fanáticos de los Yankees con una ceremonia el domingo, secándose las lágrimas más de una vez. Se espera que Sabathia forme parte de la lista de postemporada de los Yankees, aunque puede estar limitado a un papel de relevo.

El contrato de Félix Hernández está vigente en Seattle, y hará una última salida en casa el jueves. Terminará sus 15 temporadas en Seattle sin una aparición en los playoffs, y aunque no ha anunciado su retiro, este será su último juego con el uniforme de los Mariners. Si lanza en 2020, será en otro lugar. Con una efectividad de 6.51, el teléfono no sonará.

Los Red Sox terminan en casa contra los Orioles. ¿Podrían ser estos los últimos juegos de Mookie Betts con Boston? Le queda un año hasta la agencia libre, pero los rumores de comercio a su alrededor ya se están calentando, ya que los Red Sox pueden tratar de canjearlo en la temporada baja.

El último partido de la temporada en San Francisco contra los Dodgers promete ser un asunto emocional. Será el último juego de Bruce Bochy como manager, después de 13 temporadas y tres títulos de la Serie Mundial. Siguiente parada: Cooperstown. El titular programado ese día: Madison Bumgarner, un agente libre. Siguiente parada: ¿Quién sabe?.

