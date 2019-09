Julián Gil amenaza a la abogada de Marjorie de Sousa

Los problemas entre Julián Gil y Marjorie de Sousa no terminan. Nuevamente el actor arremetió contra su ex tras asegurar que el proceso de la custodia de Matías ha estado lleno de irregularidades y no ha sido transparente.

Por esto mismo Julián Gil publicó un video en el que le pedía a la abogada abstenerse o atenerse a las consecuencias, pues con tal de recuperar los vínculos con su hijo es capaz de cualquier cosa:

Ya Matías va a cumplir 3 años y siguen comprando tiempo. Señora tenga muchísimo cuidado, tengo grabaciones suyas muy delicadas: corrupción, manejo de influencias, compra de leyes. Tengo grabaciones”, dice el actor molesto.

