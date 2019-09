Brad Pitt explora sus emociones

Después de una colaboración frustrada por sus respectivas agendas —planeaban trabajar juntos en Z, La ciudad perdida (The Lost City of Z, 2017)— la colaboración entre el cineasta James Gray y Brad Pitt ya es una realidad. Ad Astra: Hacia las estrellas, que hoy se estrena, además representa el primer filme de ciencia ficción de Gray.

Más allá del cosmos, esta cinta también busca explorar la naturaleza humana y sus complejidades y, para ello, el vehículo principal es Pitt, quien aseguró en entrevista con Excélsior durante su reciente visita a México, que éste es uno de sus papeles más potentes y más vulnerables que ha realizado en mucho tiempo.

“En esta película, mi personaje pasa por un camino sinuoso, hay escenas muy emocionales. Me vienen a la mente tres que, para lograrlas, tienes que dejar tu zona de confort. Te tienes que exponer, no hay otra manera, si no, no funciona. Estuve demasiado vulnerable, demasiado, tenía que hacerlo, de otro modo no funcionaba. Viéndolo de ese modo, esta es otra manera de calibrar al personaje”.

La cinta narra la historia del astronauta Roy McBride, a quien le es encomendada una misión espacial con el fin de salvar al mundo, y además necesita buscar a su padre, Clifford McBride, interpretado por Tommy Lee Jones, un científico que desapareció cerca de Neptuno.

Sobre las razones que mueven a su personaje, el también productor del filme fue rotundo en definir la misión de su personaje.

“Creo que aquí el crédito es para James Grey, fue brillante; en el filme tenemos un dilema en torno al fin del mundo, esa es la trama —hay escenas de acción brillantes—, pero lo que se entrega es lo que ocurre en el interior de la historia de mi personaje. Lo que he venido diciendo es que es un viaje al espacio exterior, para descubrir su espacio interior, en realidad se trata de un viaje interno.

