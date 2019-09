Conoce aquí el reglamento de particpación ciudadana

Tras su aprobación en la sesión extraordinaria de Cabildo, el nuevo reglamento de participación ciudadana para niñas, niños y adolescentes del municipio de Chihuahua incluye Las disposiciones del presente reglamento son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho humano a la participación ciudadana, así como de los niños, niñas y adolescentes que habitan en el municipio de Chihuahua, establecer las atribuciones de las autoridades en la materia y regular los procedimientos mediante los cuales se ejercerán.

A continuación el reglamento íntegro:

Artículo 2. La máxima participación, la igualdad, la no discriminación, la inclusión, la corresponsabilidad, la universalidad, la democracia, la interculturalidad, la igualdad sustantiva, la transversalidad de la perspectiva de género y la máxima publicidad así como el bien común, la eficiencia, la honestidad, la legalidad, el profesionalismo, la rendición de cuentas, la solidaridad, la subsidiariedad, la tolerancia y la transparencia constituyen los principios rectores de la participación que promueve el Municipio y de la atención ciudadana que otorga el Municipio.

Artículo 3. Son autoridades competentes para la observación a fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento:

I. El Ayuntamiento;

II. La Comisión de Participación Ciudadana;

III. Consejo Consultivo de Participación Ciudadana;

IV. La Coordinación de Participación Ciudadana.

VII. Las demás personas Titulares de las dependencias administrativas, órganos, unidades administrativas, organismos y entidades de la administración pública municipal según su competencia.

Artículo 4. El Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, la administración pública municipal, conforme a las disposiciones que establece el presente reglamento, deberán:

I. Garantizar el derecho de la ciudadanía a participar directamente en la toma de decisiones públicas fundamentales y en su ejecución, así como en la resolución de problemas de interés general.

II. Fomentar la cultura de participación ciudadana, de quienes habiten en el Municipio.

III. Coadyuvar en el derecho de acceso a la información pública en términos del artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chihuahua, así como en el Reglamento de Transparencia para el Municipio Chihuahua, como premisa necesaria para el ejercicio del derecho de participación ciudadana.

Artículo 5. En el Municipio de Chihuahua se reconoce el derecho humano a la participación ciudadana, en términos del artículo 4 de la Constitución Política del Estado y demás instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, que comprende la participación política y la participación social.

Artículo 6. Para los efectos de este reglamento se entiende por:

I. La Ciudadanía. Calidad que poseen las personas que habitan en el Municipio y han alcanzado la mayoría de edad, en pleno goce de sus derechos conforme lo establece la Constitución Local.

II. La Comisión. Comisión de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Chihuahua.

III. La Constitución Local. Constitución Política del Estado de Chihuahua.

IV. La Consejo Consultivo. Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.

V. La Consejos Consultivos Ciudadanos: Organismos de participación ciudadana para la asesoría, opinión, proposición, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones de la administración pública municipal centralizada.

VI. El Comité Técnico. Comité Técnico para el Presupuesto Participativo

VII. Comités vecinales. Organismos ciudadanos de carácter territorial integrados por personas del Municipio que habiten en una misma colonia, barrio o sector en los términos del presente Reglamento.

VIII. Días hábiles: Todos aquellos en que se encuentren abiertas al público las oficinas del Municipio de Chihuahua. No se considerarán como días hábiles los sábados, domingos y los días de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo entre el Municipio y sus trabajadores, así como aquellos que determine el Ayuntamiento;

IX. El Ayuntamiento. el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua;

X. Los Habitantes. Todas las personas que temporal o permanentemente residan en el Municipio, conforme lo establece la Constitución Local;

XI. El Instituto. El Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua;

XII. El Portal de Internet del Municipio: Es la página web oficial localizada en el hipervínculo www.municipiochihuahua.gob.mx.

XIII. El Reglamento. Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Chihuahua.

XIV. La Ley. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.

XV. La Ley de Transparencia. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

XVI. El Reglamento de Transparencia. Reglamento de Transparencia y acceso a la Información Pública del Municipio de Chihuahua.

XVII. La Ley Electoral. Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

XVIII. La Lista Nominal. El listado nominal vigente en el Municipio al inicio del año calendario correspondiente a la solicitud o intención.

XIX. La Participación Ciudadana. Derecho de las personas para intervenir en las decisiones de la administración pública, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y actos de gobierno, a través de los instrumentos que prevé el presente Reglamento.

XX. La Participación Política. El derecho de la ciudadanía para ejercer los instrumentos de iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum y revocación de mandato.

XXI. La Participación Social. El derecho de quienes habitan en el Municipio para aplicar los instrumentos establecidos en el presente Reglamento, sin que sea necesario para ello haber cumplido la mayoría de edad.

XXII. La Subdirección de Participación Ciudadana. Es el área dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación responsable de la gestión y organización vecinal.

XXIII. La Coordinación. Coordinación de Participación Ciudadana del municipio de Chihuahua que depende de la Secretaría del Ayuntamiento.

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Coordinación de Participación Ciudadana la interpretación, aplicación y en su caso dictar las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones del presente Reglamento conforme a los principios rectores de la participación ciudadana en el Municipio.

Artículo 8. Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, y por las leyes o reglamentos municipales aplicables.

Artículo 9. La credencial para votar y la carta de identidad expedida por la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento, serán los documentos mediante los cuales los habitantes del Municipio, en caso necesario, acreditarán su residencia según lo establecido en el presente reglamento.

Artículo 10. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de este reglamento:

I. Democracia;

II. Universalidad;

III. Máxima participación;

IV. Corresponsabilidad;

V. Igualdad y no discriminación;

VI. Inclusión;

VII. Interculturalidad;

VIII. Igualdad sustantiva;

IX. Transversalidad de la Perspectiva de Género; y

X. Máxima publicidad.

Artículo 11. La Coordinación de Participación Ciudadana será la instancia facultada para recibir a todas las personas interesadas en formar parte de los organismos y mecanismos de participación ciudadana así como informar y orientar a todos los habitantes interesados respecto a los procedimientos previstos en el presente Reglamento.

El Instituto Estatal Electoral podrá coadyuvar o apoyar en el desarrollo o implementación de todos los instrumentos de participación ciudadana contemplados en este reglamento, cuando sea así solicitado por la Coordinación de Participación Ciudadana.

Capítulo Segundo

De los Derechos de los Habitantes

Artículo 12. Son derechos de las personas que tienen su domicilio con residencia en este Municipio, como parte del derecho a la participación ciudadana y vecinal, los siguientes:

1. Votar en los procesos de participación política y social que sean convocados.

2. Hacer uso de los instrumentos de participación que a continuación se señalan:

a. Referéndum.

b. Plebiscito.

c. Iniciativa Ciudadana.

d. Revocación de mandato.

e. Audiencias públicas.

f. Consulta pública.

g. Consejos consultivos.

h. Planeación participativa.

i. Presupuesto participativo.

j. Cabildo abierto.

k. Contralorías sociales.

l. Colaboración ciudadana.

m. Mecanismos de participación social para niñas, niños y adolescentes.

II. Integrar los órganos de participación que señala este Reglamento.

III. Recibir respuesta escrita, fundada y motivada a toda iniciativa, opinión, pregunta o consulta que realice, a través de los instrumentos de participación establecidos en este Reglamento.

IV. Solicitar información en los términos de la Ley de Transparencia y demás legislación y reglamentación aplicable.

V. Participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento, vigilancia y evaluación de los programas, proyectos y acciones de gobierno, en términos del presente reglamento.

VI. Promover la participación ciudadana en términos de la legislación y reglamentación aplicable.

VII. Formar organizaciones de colaboración o de fomento a la participación ciudadana.

VIII. Las demás que se establezcan en éste reglamento y en las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 13. El Municipio, fomentará la cultura de participación ciudadana entre la población, destacando la importancia que ésta tiene para la democracia como régimen político y como sistema de vida. De igual forma, promoverán en el ámbito de sus respectivas competencias, la capacitación y formación del personal a su cargo en dicha materia.

Artículo 14. La Coordinación de Participación Ciudadana será el área dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento encargada de recibir las solicitudes y revisar su procedencia, verificando de manera inmediata si la solicitud es de competencia municipal o si cumple con los requisitos establecidos por el presente reglamento. En caso de no ser así, deberá informar y/o asesorar de manera inmediata a la persona solicitante, haciendo de su conocimiento el plazo con el que cuenta para subsanar o replantear su solicitud.

Capítulo Tercero

Del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana

Artículo 15. : El Consejo Consultivo de Participación Ciudadana es el órgano colegiado, ciudadanizado, dotado de autonomía técnica, gestión y de plena independencia encargado de promover, y dar seguimiento al cumplimiento del presente reglamento y estará integrado por la persona titular de: de

A. Presidente Municipal o quien éste designe;

B. la persona titular de la Sindicatura;

C. La persona presidente de la comisión de Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento;

D. La persona titular de La subdirección de Participación Ciudadana del municipio; y

E. La perdona titular de la Coordinación de Participación Ciudadana;

F. 6 personas de la ciudadanía.

Artículo 16. Las personas que ocupen las consejerías ciudadanas se elegirán mediante convocatoria pública, la cual será realizada por la Comisión de Participación Ciudadana y aprobada por el Ayuntamiento, misma que deberá publicarse en la Gaceta Municipal y en los diarios de mayor circulación. Por cada persona que ocupe la consejería ciudadana se elegirá un suplente.

Artículo 17. Las personas consejeras que sean servidores públicos, podrán nombrar por medio de oficio, a quienes serán sus suplentes o representantes en las sesiones a las que sean convocados, durante la sesión Instalación del Consejo.

En caso de inasistencias de quien ocupe la Secretaría Técnica y su suplente, la persona que ocupe la presidencia del Consejo podrá nombrar al integrante que auxilie en el levantamiento de la minuta correspondiente.

Artículo 18. Quien ocupe la Secretaría Técnica, será la persona responsable de dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo así como de la elaboración y resguardo de las minutas correspondientes.

Artículo 19. Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de empate, la persona titular de la presidencia, tendrá voto de calidad.

Artículo 20. Para que las sesiones de consejo consultivo sean válidas se requiere contar con quórum reglamentario, es decir, con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.

Artículo 21. Cada sesión iniciará con la verificación del quórum reglamentario, seguida de la lectura de minuta de la sesión anterior y en su caso seguimiento de los acuerdos tomados.

Artículo 22. Quienes integren las consejerías ciudadanas en el Consultivo de Participación Ciudadana no podrán formar parte simultáneamente de otro Consejo Consultivo Ciudadano.

Artículo 23. Dejarán de ser parte del Consejo cuando:

I. En el caso de las consejerías ciudadanas, por renuncia voluntaria;

II. Faltar más de tres veces consecutivas sin causa justificada a las sesiones del Consejo;

III. Realizar actos de proselitismo partidista o religioso a través del Consejo al que pertenecen;

IV. Utilizar información derivada de los asuntos desahogados dentro de las sesiones de Consejo para fines de uso o explotación propios o de terceras personas.

V. Postularse para una candidatura o precandidatura a algún cargo de elección ya sea para dirigencia partidista o de elección popular.

VI. En el caso de las consejerías ciudadanas, integrarse en la nómina del municipio.

Artículo 24. La convocatoria pública para la selección de las y los consejeros ciudadanos tendrá una vigencia de 30 días naturales y deberá publicarse en el mes de marzo de año respectivo de la gestión de labores del gobierno municipal en turno. La instalación del Consejo deberá realizarse en el mes de marzo del mismo año.

Artículo 25. Las personas que aspiren a una consejería ciudadana deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Contar con la ciudadanía mexicana, en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Acreditar ser habitante del municipio de Chihuahua.

III. Tener un modo honesto de vivir;

IV. No ser ni haber sido servidor público en la administración municipal inmediata anterior;

V. No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado, o en línea colateral, hasta el segundo grado, ni por afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o las personas titulares de las dependencias y entidades del gobierno municipal.

VI. No ser ni haber sido dirigente de algún partido político en los últimos 3 años;

VII. No ser ministro de culto o religioso;

VIII. No ser ni haber sido candidato o candidata a ocupar cargos de elección popular en el proceso electoral inmediato anterior; y

IX. Presentar una exposición de motivos la cual manifieste las razones, propósitos y objetivos para ser parte del Consejo Consultivo.

Artículo 26. La elección de las personas que ocuparán una consejería ciudadana será a cargo de la Comisión de Participación Ciudadana en sesión pública, conforme a la convocatoria emitida para tal efecto y al presente reglamento, imperando la paridad de género dentro del consejo. Una vez emitido el dictamen de la Comisión, deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

Artículo 27. El Consejo Consultivo será presidido por una de las personas que ocupe una consejería ciudadana y será elegida mediante la votación mayoritaria del mismo. La persona que deberá fungir como titular de Secretaría Técnica del Consejo será la persona titular de la Coordinación de Participación Ciudadana del Municipio.

Sus integrantes tendrán derecho a voz y voto y no recibirán remuneración alguna.

Artículo 28. Para garantizar la continuidad de los trabajos dentro del Consejo La renovación de las consejerías ciudadanas se realizará de manera escalonada, sin la posibilidad de reelegirse, atendiendo el siguiente proceso:

a) Las consejerías ciudadanas se clasificarán en A,B y C; sin que por ello se pueda entender que gozarán de distintas facultades o atribuciones;

b) Habrá dos consejerías “A” las cuales durarán en su encargo tres años;

c) Habrá dos consejerías “B” las cuales durarán en su encargo dos años;

d) Mientras que las dos consejerías “C” durarán en su encargo un año.

Artículo 29. Deberán ser invitados la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal Electoral, a las sesiones del Consejo únicamente con derecho a voz. La Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá informar al Consejo Consultivo de las quejas que se promuevan en materia de participación ciudadana.

Artículo 30. El Consejo Consultivo de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover de forma efectiva y progresiva, la participación ciudadana, así como el uso de sus instrumentos entre quienes habiten del Municipio;

II. Colaborar con el Instituto, en la implementación de los instrumentos de participación ciudadana;

III. Promover la celebración de convenios entre instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y el H. Ayuntamiento, así como los Organismos descentralizados para el cumplimiento de los fines establecidos en el presente Reglamento;

IV. Proponer al H. Ayuntamiento a través de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, proyectos y propuestas sobre la materia;

V. Proponer y colaborar en la realización de talleres, capacitaciones, entre otros mecanismos para la sensibilización de servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, habitantes del municipio de Chihuahua en general, respecto de la participación ciudadana y de los instrumentos de participación política y social del presente reglamento.

VI. Impulsar acciones afirmativas para la efectividad y progresividad de la participación ciudadana;

VII. Promover la instalación de Consejos Ciudadanos;

VIII. Invitar, con derecho a voz, a las reuniones del Consejo a quien se considere pertinente debido a la naturaleza del tema que se trate;

IX. Sugerir la implementación de mecanismos de participación ciudadana, así como mejores prácticas, a fin de facilitar el involucramiento de las personas en los diversos temas de interés público del Municipio;

X. Dar seguimiento al ejercicio y resultados en su caso de los diferentes mecanismos de participación contemplados en el presente reglamento;

XI. Rendir informe semestral de actividades ante la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana; y

XII. Las demás que disponga la normatividad aplicable.

Artículo 31. El Consejo celebrará una sesión ordinaria cada dos meses, pudiendo celebrar reuniones extraordinarias cuantas veces sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, mediante convocatoria de la Secretaría Técnica, quien convocará al consejo de manera personal o vía correo electrónico con acuse de recibo de por medio, por lo menos 72 horas previas a la fecha de la sesión y la convocatoria deberá contener día, hora y lugar en que se llevará a cabo, el orden del día con los documentos necesarios para la discusión de los asuntos. Para ser notificados vía electrónica, los consejeros y consejeras deberán proporcionar por escrito un correo electrónico para tal efecto. En caso contrario, deberán notificarse por estrados.

El Gobierno Municipal proveerá lo necesario para que el Consejo sesione.

Artículo 32. Las sesiones serán públicas y transmitidas en vivo en el portal de internet oficial del municipio; así mismo, todas las minutas de las sesiones serán públicas y disponibles en el portal de internet del Municipio.

Capítulo Cuarto

De los Instrumentos de Participación Política

Sección Primera

Disposiciones Comunes

Artículo 33. Son instrumentos de participación política, los siguientes:

I. El Referéndum.

II. El Plebiscito.

III. La Iniciativa ciudadana.

IV. La Revocación de mandato.

Artículo 34. Podrán solicitar la instrumentación de Referéndum y Plebiscito, conforme a lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y en el presente Reglamento:

I. El Ayuntamiento por aprobación de la mayoría de sus integrantes;

II. La ciudadanía, en los términos del presente reglamento y de la Ley de Participación Ciudadana.

Artículo 35. No podrán someterse a consulta mediante algún instrumento de participación política, los actos administrativos o reglamentarios respecto de lo siguiente:

a) Los de carácter tributario o fiscal;

b) El régimen interno de los organismos centralizados y descentralizados del municipio;

c) Los que deriven de una Reforma Constitucional Federal, una Ley General o una Disposición estatal;

d) Los casos en que de efectuarse ponga en riesgo la seguridad pública;

e) Los que atenten contra los derechos humanos; y

f) Los demás que señalen los reglamentos y las Leyes Vigentes.

Artículo 36. Para solicitar el inicio del procedimiento para la aplicación de los instrumentos de participación política denominados plebiscito, referéndum y revocación de mandato se deberá sujetar a las disposiciones de la Ley y los lineamientos expedidos por el Instituto.

Sección Segunda

Del Referéndum

Artículo 37. El referéndum, es el instrumento de consulta para que la ciudadanía manifieste su aprobación o rechazo, respecto de la expedición o reforma de reglamentos y disposiciones administrativas generales del Municipio.

Artículo 38. Tratándose al Referéndum como instrumento de participación política, se realizará el procedimiento conforme a lo dispuesto por la Ley y los lineamientos emitidos por el instituto.

Sección Tercera

Del Plebiscito

Artículo 39. El plebiscito es un instrumento de participación política, mediante el cual se someten a consideración de la ciudadanía los actos o decisiones materialmente administrativas del gobierno municipal.

No podrá solicitarse el plebiscito respecto del nombramiento de las y los servidores públicos, ni contra la determinación de algún precio, tarifa o contribución.

Artículo 40. Tratándose del Plebiscito como instrumento de participación política, se realizará el procedimiento conforme a lo dispuesto por la Ley y los lineamientos emitidos por el instituto.

Artículo 41. La autoridad municipal podrá solicitar el plebiscito, respecto de sus propios actos o decisiones, únicamente para obtener elementos de valoración.

Sección Cuarta

De la Iniciativa Ciudadana

Artículo 42. La iniciativa ciudadana es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho de proponer la expedición, reforma, derogación o abrogación de los reglamentos del Municipio.

Artículo 43. La ciudadanía podrá presentar la iniciativa, siempre y cuando la solicitud sea apoyada por un número equivalente o superior a 100 firmas, las cuales vendrán acompañadas por copia de Credencial para votar.

Artículo 44. La iniciativa ciudadana deberá contener, además de los requisitos previstos en el artículo 36 del presente reglamento, los siguientes:

a. Nombre, firma y copia de la credencial para votar del solicitante;

b. Estar dirigida al Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua;

c. las y los ciudadanos que presentes una iniciativa ciudadana de manera colectiva deberán designar un representante común, el cual no podrá ser servidor público;

d. Exposición de motivos, en la cual se detalle el planteamiento general de la propuesta. Si este contiene una problemática, indicará las consecuencias que, de no atenderse, provocaría en la vida del Municipio y la sociedad;

e. Texto normativo propuesto;

f. Disposiciones transitorias, en caso de haberlas;

g. Fecha y lugar; y

h. Nombre, correo electrónico y/o teléfono de contacto del representante común para oír y recibir notificaciones.

Serán improcedentes las propuestas en materia fiscal, hacendaria o regulación del ejercicio del gasto y la estructura orgánica de la administración, así como aquellas que atenten contra los Derechos Humanos.

Las y los ciudadanos podrán descargar en portal de internet del municipio el formato para crear su iniciativa ciudadana.

Artículo 45. La coordinación de Participación Ciudadana fungirá como oficialía de partes a fin de recibir las iniciativas ciudadanas que se presenten una vez cumplidos todos los requisitos descritos en el artículo anterior.

En el caso de que las personas promoventes de la iniciativa no cumplan con la totalidad de los requisitos, la coordinación de Participación Ciudadana los prevendrá a fin de que en un plazo no mayor a 3 días hábiles cumplan con los requisitos faltantes o en su caso se tendrá por no presentada.

Artículo 46. Una vez admitida la iniciativa por la Coordinación de Participación Ciudadana de la Secretaría del Ayuntamiento, seguirá el proceso correspondiente establecido en el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento. La Comisión Edilicia a la que sea turnada la iniciativa ciudadana convocará a la persona iniciadora o representante común de los promoventes de la iniciativa a las sesiones de comisión necesarias para el análisis y dictamen de la misma.

Artículo 47. La persona iniciadora o representante común de los promoventes de la iniciativa ciudadana podrá asistir con voz a las sesiones de trabajo a que sea convocada en los términos del presente reglamento y del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, guardando el debido orden para llevarse a cabo la sesión.

Sección Quinta

De la Revocación de Mandato

Artículo 48. La Revocación de Mandato es el instrumento de consulta a la ciudadanía a fin de que se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la terminación anticipada del periodo de gestión de quienes ostenten:

I. La Presidencia Municipal; y

II. La Sindicatura.

Artículo 49. La revocación de mandato de quien ocupe la titularidad de la presidencia municipal o sindicatura, podrá ser solicitada al menos por el cinco por ciento de las personas registradas en la lista nominal del municipio y deberá realizarse en los términos del Capítulo Quinto, Sección Primera de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Chihuahua y los lineamientos emitidos por el instituto.

Artículo 50. Ningún Servidor Público en su cargo podrá ejercer el Derecho Ciudadano de la Revocación de Mandato.

Capítulo Sexto

De los Instrumentos de Participación Social

Artículo 51. Se reconocen como instrumentos de participación social, los siguientes:

1. Audiencias públicas;

2. Consulta pública;

3. Consejos consultivos;

4. Comités de participación;

5. Planeación participativa;

6. Presupuesto participativo;

7. Cabildo abierto;

8. Contralorías sociales;

9. Colaboración ciudadana; y

10. Mecanismos de participación para niñas, niños y adolescentes;

Sección Primera

De las Audiencias Públicas

Artículo 52. La audiencia pública es el instrumento de participación por medio del cual los habitantes, podrán:

I. Proponer de manera directa al Ayuntamiento, la adopción de acuerdos o la realización de acciones de su competencia.

II. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la Administración Pública Municipal.

III. Formular las peticiones, propuestas o quejas relacionadas con las funciones públicas.

IV. Emitir opinión respecto del cumplimiento de los programas y actos del Gobierno Municipal.

Artículo 53. La audiencia pública podrá celebrarse, cuando lo soliciten por escrito al menos cincuenta habitantes. La solicitud de la audiencia pública deberá contener el objeto, el asunto a tratar en la audiencia, el motivo fundado por el cual solicita la audiencia. Las personas solicitantes deberán designar una persona representante y adjuntar copia de su credencial de elector vigente, correo electrónico, teléfono y domicilio para oír y recibir notificaciones.

Artículo 54. La Coordinación de Participación ciudadana será quien reciba las solicitudes para audiencia pública, misma que deberá foliar y acusar de recibido. Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos correspondientes, deberá notificar de manera inmediata a las dependencias y demás áreas competentes relacionadas con el asunto para el cual se solicitó la audiencia pública, así como a la Comisión de Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento y al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.

Artículo 55. Una vez recibida la solicitud de audiencia pública, la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Coordinación tendrá un plazo máximo diez días hábiles para dar respuesta por escrito a la petición. En caso de negativa, deberá fundar y motivar la misma.

Si una vez vencido el plazo, la Secretaría no expidió respuesta alguna, se dará por aceptada la solicitud.

Artículo 56. Las audiencias públicas deberán ser convocadas a través de la Coordinación y la convocatoria deberá contener como mínimo, lo siguiente:

1. Lugar y fecha de expedición;

2. Autoridad convocante, quien presidirá el desarrollo de la audiencia;

3. Personas o sector de la población a quienes se dirige;

4. Temática, asuntos sobre los que versará y orden del día; y

5. Lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia.

Artículo 57. El municipio deberá dar difusión de la audiencia pública a la que se convoca a fin de que llegue a todas las personas a quienes se dirige la convocatoria a audiencia pública.

Artículo 58. La audiencia pública se celebrará en lugares de fácil acceso, a fin de garantizar la participación de la población dando preferencia a plazas públicas, centros comunitarios y demás lugares con que disponga el municipio. La autoridad que presida la audiencia deberá proveer lo indispensable dentro de sus propios recursos materiales para su celebración, aplicando las políticas inclusivas que permitan la concurrencia de toda la población.

Artículo 59. Queda prohibida la entrega de artículos de propaganda o cualquier tipo de apoyo durante las audiencias públicas, así mismo se prohíbe la realización de actos de entretenimiento o de cualquier acción que sea contraria a los fines del ejercicio del mecanismo de audiencia pública.

Artículo 60. El municipio y las personas asistentes deberán en todo momento cuidar el orden y la seguridad durante la audiencia pública, así mismo, deberán promover y fomentar en todo momento la pluralidad de ideas, el respeto y el diálogo en aras de informar, proponer y lograr acuerdos en beneficio de la comunidad.

Sección Segunda

De la Consulta Pública

Artículo 61. Las consultas públicas son instrumentos de participación social, a través del cual, quienes habitan en el municipio manifiestan sus propuestas a fin resolver problemas sociales o asuntos de trascendencia municipal.

Artículo 62. El resultado emitido de las consultas públicas será indicativo, pero no vinculante para la autoridad.

Artículo 63. Las consultas públicas serán convocadas por la presidencia municipal a través de sus dependencias y el Ayuntamiento o por quienes habitan en el municipio a través del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Las consultas podrán ser abiertas o por invitación.

Las consultas que sean solicitadas por quienes habitan en el municipio serán dirigidas al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana a través de una solicitud por escrito ante la Coordinación, misma que deberá aprobarse en el Ayuntamiento.

Artículo 64. Las opiniones, propuestas o planteamientos de los habitantes del municipio en las consultas públicas podrán manifestarse por medios electrónicos y/o por escrito, según lo determine la convocatoria.

Artículo 65. Para recibir las opiniones, propuestas o planteamientos de los habitantes del municipio en las consultas públicas, el Ayuntamiento o la Presidencia Municipal, organizará foros, audiencias, reuniones públicas o encuestas; y habilitarán sitios en internet o a través de las redes sociales oficiales del gobierno municipal.

Artículo 66. Las consultas públicas abiertas son aquellas en las que el Ayuntamiento o la presidencia municipal, convoca a las personas habitantes del municipio para que expongan sus opiniones, propuestas o planteamientos en relación con algún asunto en específico de impacto municipal.

Artículo 67. Las convocatorias a las consultas públicas abiertas, deberán publicarse al menos con 15 días de anticipación para garantizar la difusión a través de la Gaceta Municipal, el Portal de Internet del gobierno municipal, redes sociales oficiales y por lo menos dos de los diarios de mayor circulación.

Artículo 68. Las consultas públicas por invitación son las consultas en las que el gobierno municipal convocará a un grupo determinado de personas en razón de su domicilio, trayectoria, profesión o especialidad.

Artículo 69. La convocatoria para la consulta pública por invitación se hará llegar por escrito a las personas destinatarias con al menos 15 días de anticipación.

Artículo 70. Las convocatorias a las consultas públicas deberán contener cuando menos los siguientes requisitos:

I. Indicar el motivo;

II. El asunto objeto de la consulta pública;

III. Toda la información necesaria que permita a las personas habitantes del municipio manifestar opiniones, propuestas o planteamientos de manera informada; y

IV. La fecha, hora, lugar y plazos en que se llevarán a cabo los foros, audiencias, encuestas o reuniones públicas.

Artículo 71. En un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha de realizarse la consulta pública, la autoridad responsable del tema deberá emitir un informe sobre el resultado de la consulta y publicarlo en la Gaceta Municipal, portal de internet del gobierno municipal, redes sociales oficiales del gobierno municipal y en al menos dos de los diarios de mayor circulación. Así mismo serán públicas las acciones que la autoridad tome con respecto a la consulta.

Sección Tercera

De los Consejos Consultivos

Artículo 72. Los consejos consultivos son instancias de participación social para la asesoría, opinión, proposición, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones de la administración pública municipal.

Artículo 73. Las dependencias y organismos descentralizados o entidades de la administración pública municipal, podrán constituir un consejo consultivo que funcionará bajo su cargo. Su funcionamiento quedará sujeto a los lineamientos, manuales de organización, necesidades de cada dependencia u organismo descentralizado y a la legislación aplicable.

Artículo 74. Los consejos consultivos podrán tener las siguientes atribuciones:

I. Promover y/o proponer la celebración de convenios entre instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, el H. Ayuntamiento, así como los Organismos descentralizados de acuerdo a los objetivos y naturaleza del consejo;

II. Proponer al H. Ayuntamiento a través de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, proyectos y propuestas sobre la materia;

III. Proponer y colaborar en la realización de talleres y capacitaciones;

IV. Impulsar acciones afirmativas;

V. Invitar, con derecho a voz, a las reuniones del Consejo a quien se considere pertinente debido a la naturaleza del tema que se trate;

VI. Rendir informes ante el Ayuntamiento o las dependencias de las que formen parte;

VII. Fomentar y apoyar campañas con la comunidad para conocer, analizar y buscar soluciones a los problemas en las materias propias de su competencia;

VIII. Proponer la realización de investigaciones y estudios que contribuyan a mejorar la planeación y programación de las medidas y acciones de apoyo a su población objetivo;

IX. Hacer del conocimiento de la autoridad municipal aquellos actos u omisiones que atenten contra los derechos de su población objetivo, o bien, que entrañen violaciones a lo establecido en el presente Reglamento;

X. Dar seguimiento al cumplimiento a los acuerdos aprobados por el propio consejo;

XI. Recibir la información requerida necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

XII. Las demás que se consideren necesarias para cumplir con los objetivos para los que fue creado; y

XIII. Las demás que disponga la normatividad aplicable.

Artículo 75. Los consejos consultivos se integrarán con representación gubernamental y sociedad civil. Deberán contar al menos con una presidencia, una secretaría técnica y el número de vocalías pertinentes para el desarrollo de sus actividades, así mismo, el número de consejerías ciudadanas deberá ser mayor al de servidores públicos, con excepción de aquellos consejos cuya integración sea establecida por la normatividad aplicable.

Al momento de seleccionar a las consejerías ciudadanas previa convocatoria, se deberá reservar un número proporcional de suplentes.

Artículo 76. Las consejerías ciudadanas a las que se refiere el artículo anterior, deberán elegirse mediante convocatoria pública que emita la dependencia y organismo descentralizado del que se trate, con una vigencia de por lo menos 30 días hábiles y con la suficiente difusión en la gaceta municipal, redes sociales oficiales y al menos una publicación en uno de los diarios de mayor circulación del municipio.

Artículo 77: Para ser aspirante a una consejería ciudadana de los consejos consultivos del municipio se deberá contar, al menos, con los siguientes requisitos:

1. Contar con la ciudadanía mexicana, en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos;

2. Acreditar ser habitante del municipio de Chihuahua;

3. Tener un modo honesto de vivir;

4. No ser, ni haber sido servidor público en la administración municipal inmediata anterior;

5. No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado, o en línea colateral, hasta el segundo grado, ni por afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o las personas titulares de las dependencias y entidades del gobierno municipal.

6. No ser, ni haber sido dirigente de algún partido político en los últimos 3 años;

7. No ser, ni haber sido candidato o candidata a ocupar cargos de elección popular en el proceso electoral inmediato anterior;

8. Presentar una exposición de motivos la cual manifieste las razones, propósitos y objetivos para ser parte del Consejo Consultivo.

9. Los demás que señale la legislación aplicable.

Artículo 78. Los consejos consultivos de cada dependencia deberán instalarse en el segundo año de labores del Gobierno municipal en turno, o de manera escalonada con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajos del consejo entre los diferentes períodos de gobierno.

Artículo 79. En el caso de las consejerías ciudadanas durarán en su encargo 3 años desde la fecha de su designación, con la posibilidad de reelegirse por un periodo equivalente al primer ejercicio, para lo cual deberán de seguir el proceso ordinario de selección de las consejerías ciudadanas.

Artículo 80. Las personas que sean servidores públicos consejeros o consejeras podrán nombrar por medio de oficio, a quienes serán sus suplentes en las sesiones a las que sean convocados, durante la sesión Instalación del Consejo.

En caso de inasistencias de la persona titular de la Secretaría Técnica y su suplente, la persona titular de la Presidencia del Consejo podrá designar al integrante que auxilie en el levantamiento de la minuta correspondiente.

Artículo 81. Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple de votos; en caso de empate tendrá quien ocupe la presidencia, voto de calidad.

Artículo 82. Para que las sesiones de consejo consultivo sean válidas se requiere contar con quórum reglamentario, es decir, con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.

Artículo 83. Cada sesión iniciará con la verificación del quórum reglamentario seguida de la lectura de acta de la minuta anterior, así como del seguimiento de los acuerdos tomados.

Artículo 84. Las sesiones serán convocadas, de manera personal y/o vía correo electrónico con acuse de recibo de por medio, por lo menos con 72 horas de anticipación y la convocatoria deberá contener día, hora y lugar en que se llevará a cabo la sesión, el orden del día con los documentos necesarios para la discusión de los asuntos y nombre y firma de quien convoca. Para ser notificados vía electrónica, las y los consejeros deberán proporcionar por escrito un correo electrónico para tal efecto. En caso contrario, deberá notificarse por estrados.

Artículo 85. Dejarán de ser parte del Consejo cuando:

I. En el caso de consejerías ciudadanas, por renuncia voluntaria del Consejero;

II. Faltar más de tres veces consecutivas sin causa justificada a las sesiones del Consejo;

III. Realizar actos de proselitismo partidista religioso a través del Consejo al que pertenecen;

IV. Utilizar información derivada de los asuntos desahogados dentro de las sesiones de Consejo para fines de uso o explotación propios o de terceros;

V. Postularse para una candidatura o precandidatura a algún cargo de elección ya sea para dirigencia partidista o de elección popular; o

VI. En caso de consejerías ciudadanas, integrarse en la nómina del municipio.

De darse uno de los supuestos descritos en las fracciones anteriores, de inmediato se dará vista a la persona titular de la dependencia correspondiente para el efecto de que proceda al nombramiento de la nueva persona Consejera en términos de lo previsto por el artículo 75 del presente reglamento en un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de su conocimiento.

Artículo 86. Todos los cargos en los Consejos Consultivos son honoríficos, por lo que ninguno de sus integrantes percibirá salario o retribución alguna, ya que se contemplará como colaboración ciudadana.

Sección Cuarta

De los Comités de Participación.

Artículo 87. Los comités de participación son los órganos de información, consulta, promoción, gestión social y colaboración vecinal; para su integración y funcionamiento se estará a lo dispuesto por el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como por el presente Reglamento y el Reglamento para el funcionamiento de los órganos de colaboración del municipio de Chihuahua.

Artículo 88. Los comités de participación para el municipio de Chihuahua serán los comités vecinales, clubes del abuelo, clubes de las juventudes, así como los demás que se consideren necesarios para cumplir con los objetivos establecidos en el artículo anterior y los que establezcan la normatividad aplicable.

Artículo 89. El Gobierno y la administración pública municipal fomentarán la organización y participación de los vecinos y vecinas del Municipio con el propósito de fortalecer el régimen democrático, propiciar la colaboración vecinal directa y efectiva en la solución de las problemáticas de carácter general que existan en el Municipio.

Artículo 90. Los vecinos y vecinas del Municipio podrán organizarse en comités con el fin de identificar, proponer y gestionar soluciones a los asuntos públicos de su colonia, barrio o sector.

Artículo 91. Por tratarse de un mecanismo de participación social deberán participar en los comités de participación los niños, niñas y adolescentes que estén en condiciones de formarse un juicio propio en todos los asuntos que les afecten con excepción de aquellos comités cuya integración establezca la normatividad aplicable.

De los Comités Vecinales

Artículo 92. Los comités vecinales son órganos de colaboración, información, consulta, promoción y gestión social constituidos en colonias, barrios o centros de población en el territorio del Municipio para coadyuvar en el cumplimiento eficaz de los programas de gobierno del municipio así como su aprovechamiento y se conformarán por las personas habitantes residentes de la circunscripción territorial que previamente determine la autoridad municipal correspondiente, en atención a la colonia, barrio o centro de población existente y cuyos límites serán determinados tomando como base los antecedentes y nomenclatura existentes.

Artículo 93. Las colonias, barrios o sectores serán delimitados para formar los comités vecinales, correspondiendo tal función a la Subdirección de Participación Ciudadana de la Dirección de Desarrollo y Humano y Educación, la cual elaborará, en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación, un plano que mostrará la división de las mismas. Esta delimitación se efectuará respetando las particularidades de cada colonia, barrio o sector y tomando en cuenta a las necesidades de las personas habitantes del municipio. Dicho plano deberá ser público y accesible para cualquier persona que lo desee. Pueden ser más de uno por colonia y atendiendo a las necesidades y zonificación establecida.

Artículo 94. El cargo que desempeñen todos y cada uno de los habitantes en los comités de vecinos, será personal y honorífico por lo que no recibirán remuneración alguna por su desempeño.

Artículo 95. El comité vecinal será reconocido por cualquier autoridad mediante su acta constitutiva. Los comités vecinales tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

1. Promover bajo los principios de concordia y armonía, y de manera constante, la participación vecinal;

2. Representar a todos los habitantes sin discriminación alguna;

3. Fomentar el deporte, la cultura, la educación, la recreación y en general, el desarrollo social;

4. Vigilar el buen uso de las instalaciones de parques, jardines, áreas verdes y centros de recreación localizados dentro de la circunscripción territorial en donde se encuentra el comité vecinal;

5. Vigilar, colaborar y apoyar al Municipio en la prestación de los servicios públicos y en la realización de obras de interés colectivo;

6. Vigilar que se respeten los derechos humanos de los vecinos;

7. Cumplir los acuerdos que dicte la asamblea general;

8. Participar en las campañas ecológicas y de ornato municipales;

9. Celebrar las asambleas generales ordinarias que señale el Reglamento;

10. Llevar un libro de registro de las asambleas generales que se celebren;

11. Vigilar el cumplimiento del presente reglamento;

12. Presentar ante la autoridad municipal correspondiente, y asamblea general un corte de caja mensual de los recursos financieros que maneje y publicarlo en lugares estratégicos para su difusión en la colonia, barrio o centro de población que se trate; y

13. Las demás que se confiera este Reglamento y demás disposiciones de la materia.

Artículo 96. Los comités vecinales estarán integrados por una Mesa Directiva encargada de la ejecución de los acuerdos de la asamblea general, así como de la representación y de la gestión administrativa, según sea el caso.

Artículo 97. La Mesa Directiva de cada comité vecinal se integrará por un mínimo de tres personas y contarán con una Presidencia, una Secretaría General y un Tesorería. Además contarán con el número de vocalías que los habitantes consideren pertinentes dependiendo de las necesidades de cada colonia, barrio o sector, mismas que pueden ser las siguientes: Aseo urbano, niñas, niños y adolescentes, mujeres, seguridad pública y vialidad, alumbrado público, calles, parques y jardines, desarrollo urbano, ecología y obras públicas, agua potable y alcantarillado, acción social, salud, educación y cultura, deporte y las demás que se consideren convenientes.

Corresponde a la asamblea general determinar el número y funciones que realizarán cada vocalía y, previo acuerdo de la misma, se podrá asumir las funciones de dos o más áreas.

Artículo 98. Por tratarse de un mecanismo de participación social podrán ejercer las vocalías niñas niños o adolescentes que estén en condiciones de formarse un juicio propio en los asuntos que les afecten.

Artículo 99. Los integrantes de la Mesa Directiva de los comités vecinales serán electos por mayoría de votos en la Asamblea General que para tal efecto promoverá y organizará la autoridad municipal. La forma de organizar y realizar la asamblea correspondiente, se establecerá conjuntamente con las y los habitantes y de acuerdo a las características específicas de la colonia, barrio o centro de población de que se trate. Por cada uno de las y los integrantes de la Mesa Directiva se elegirá un suplente. La convocatoria para la elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva deberá formularse como mínimo con 15 días naturales de anticipación a la fecha de la elección, previo a la convocatoria, deberá realizarse una reunión informativa por parte de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación en la cual se dará a conocer el procedimiento que establece este reglamento.

Artículo 100. La elección a que se refiere el artículo anterior se realizará con la participación de por lo menos el 30% del padrón vecinal de la colonia, barrio o centro de población de que se trate, a través del voto secreto y directo, que será depositado en las urnas que para tal efecto se instalen. El escrutinio será público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los cargos por sorteo entre quienes hubiesen obtenido el mismo número de votos.

Para poder emitir su voto, será indispensable que todas las personas acrediten su residencia en la circunscripción correspondiente al comité vecinal del que se trate, delimitada por la autoridad en los términos del presente reglamento.

En caso de que no se cumpla con el porcentaje mínimo requerido de participación para la elección de la Mesa Directiva, se deberá realizar una segunda convocatoria y deberá asistir como mínimo el número de personas que asistieron a la primera convocatoria.

Artículo 101. Las asambleas se considerarán instaladas con la asistencia de por lo menos el cincuenta por ciento más uno del número de personas que asistieron a la asamblea de constitución del comité vecinal, siempre y cuando se cumplan los requisitos reglamentarios.

Artículo 102. Todos los acuerdos de las asambleas serán válidos según lo establecido por los artículos 99, 100 y 101 del presente reglamento. Sus acuerdos serán aprobados mediante mayoría de votos y serán válidos para todas las personas. En caso de empate la persona titular de la presidencia tendrá voto de calidad.

Artículo 103. El secretario general será el responsable de integrar el padrón vecinal del Comité correspondiente, mismo que se integrará según las listas de asistencia de las asambleas generales previo a que cada integrante acredite su domicilio en la colonia, barrio o sector. Dicho padrón será propiedad del municipio y quedará prohibido su uso para fines ajenos a los establecidos en el presente reglamento y en la legislación aplicable.

Artículo 104. Para ser integrante de la Mesa Directiva se requiere ser residente de la colonia, barrio o centro de población de que se trate, acreditando la propiedad del inmueble donde resida o contrato de arrendamiento en su caso, así como estar en pleno goce de sus derechos.

Artículo 105. Cada integrante de la Mesa Directiva deberá residir en la colonia, barrio o centro de población de que se trate mientras dure su encargo; el cambio de residencia traerá aparejada causa suficiente de remoción del cargo directivo. Para ser integrante de la mesa directiva es indispensable no tener ningún cargo o puesto político en partido político alguno, independientemente de la jerarquía.

Artículo 106. Cada comité vecinal colaborará con la autoridad, exponiendo la problemática y proponiendo soluciones, así como la gestión en general de los servicios públicos, pero únicamente en lo relacionado a su colonia, barrio, sector o delimitación territorial establecido según el artículo 93 del presente reglamento, por lo que ninguna persona de un comité vecinal tiene atribuciones para intervenir o realizar algún tipo de gestiones respecto a un comité vecinal al que no pertenezca.

Artículo 107. La remoción y, por consiguiente, la sustitución de algún integrante de la Mesa Directiva podrá ser acordada en cualquier momento por voto directo y secreto de la asamblea general que al efecto se reúna y sea convocada por la autoridad municipal a cargo, a partir de solicitud de por lo menos el 25% de las y los vecinos registrados en el padrón de vecinos de la colonia, barrio, sector o delimitación territ

Comentarios