Nosotros pagamos IVA, ISR e IEPS y la Federación no regresa nada: Georgina Bujanda

La Diputada Georgina Bujanda durante su presentación en el pleno, indicó que no son dadivas lo que da la Federación a los gobiernos estatales y a los municipios, porque son contribuciones que pagan las y los ciudadanos y que no se regresan de la misma manera.

No informan que es necesario la discusión de un nuevo pacto federal de coordinación Fiscal dice Bujanda, porque estos recursos no están pasando con suma equidad.

“Estos impuestos los pagamos todos los ciudadanos y no se refleja en obra pública, inversión, ni en desarrollo, porque lo usan en programas asistencialistas”.

El país está ante un presupuesto centralista y asistencialista, pero son bien contradictorios los diputados de Morena: “Porque en el discurso se la pasan combatiendo a los conservadores y es lo que precisamente quería Juárez, de quitar los presupuestos centralistas y dejar de considerar a los ciudadanos que no viven en la ciudad de México, como ciudadanos de segunda”.

Con base a lo que se le dará a Chihuahua por parte de la Federación, dijo la Legisladora del PAN, que por cada peso que dan a los chihuahuenses, se regresa 42 centavos; además de que le suman más responsabilidades, pero le bajan los recursos, así como la cantidad de programas que son necesarios, como lo es el fondo carretero cancelado.

Este no es el presupuesto del país, dijo Georgina Bujanda, sino del Presidente.

Deben hacer reglas justas y presupuestos competitivos, porque el país quedo completamente desmantelado por el propio Presidente.

