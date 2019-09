Julio César Chávez Jr. volverá al ring ante último rival del ‘Canelo’ Álvarez

Chávez Carrasco se pondrá los guantes en diciembre para hacerle los honores a Daniel “Miracle” Jacobs.



México.- El “Hijo de la Leyenda”, Julio César Chávez Jr., volverá a los encordados en diciembre próximo y lo hará enfrentando al estadounidense Daniel Jacobs, quien viene de perder contra Saúl “Canelo” Álvarez.

Después de ganarle en un round al ecuatoriano Ever Bravo en agosto pasado, Chávez Carrasco reveló en entrevista con ESPN que se ha preparado al máximo para lo que considera será la pelea más importante de su trayectoria boxística.Puedes leer:

Ni un round duró el regreso de Julio César Chávez Jr. al ring “Estamos cerca, la mayoría de los detalles grandes se han acordado ya, estoy seguro que creen que ya no me queda mucho por dar en el boxeo, pero se van a llevar una sorpresa en diciembre. Hace unos meses no aparecía en el mapa de nadie y ahora estoy ante la pelea más importante de mi vida”.

Julio César Chávez Jr.



David Nava Herrero@davidnh182

Julio César Chávez Jr. hace acto de presencia en el estadio Antonio R. Márquez para su combate ante Evert Bravo47:27 PM – Aug 10, 2019Twitter Ads info and privacySee David Nava Herrero’s other Tweets

A recuperar la credibilidad



Tentativamente, el combate entre ambos pugilistas tendría lugar el próximo 14 de diciembre, en los Estados Unidos. Asimismo, la transmisión del evento correría a cargo de la plataforma de streaming DAZN.

Según propios y extraños, la última pelea que Julio César Chávez Jr. tuvo en serio fue la que protagonizó con Saúl Álvarez hace un par de años, pues su pleito frente al sudamericano careció de legitimidad a la vista del público.Recomendamos:

De modo que el “tiro” ante Daniel “Miracle” Jacobs podría representar el último tren del Júnior, quien ostenta un récord profesional de 50 victorias, 32 por la vía del nocaut, así como 3 derrotas y un par de empates.

SDP noticias

Comentarios