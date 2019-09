Vuelven a la batalla

Esta noche en Juárez, Indios y Algodoneros se miden en el tercer partido de la serie



Mientras Indios de Ciudad Juárez busca ganar los tres victorias para conquistar la añorada la corona, Algodoneros de Delicias lleva como objetivo lograr mínimo un triunfo para regresar a casa.



El par de colosos del presente 2019, reanudan esta noche a partir de las 19:30 horas en el Estadio Juárez, la Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol Bankaool temporada Ángel “Bucky” Pérez.



En dos historias que tuvieron como protagonistas principales a Omar Jaramillo con el cuadrangular del noveno capitulo y Jesús Huerta con su concierto montícular, Algodoneros e Indios salieron con victorias al abrir la serie para llegar estar empatados 1-1.



Indios está invicto en casa en los playoffs (4-0), por ello se mantiene vigente la esperanza de limpiar a la visita este mismo fin de semana; si logra dicha meta, festejaría el título en su estadio tal y como hizo en sus últimas gallardetes en las campañas de los años 1996 y 2000.



Algodoneros está obligado a ganar cuando menos un partido, dos sería formidable; para ello depende mucho de lo que haga esta noche el estelar Mario “Mago” González, quien busca revertir su salida del primer juego donde apenas saco un tercio de entrada con cinco carreras y dos cuadrangulares en contra.



No hay más está noche, juego tres de la serie final, con la pasión al límite en contienda donde no hay margen error, Indios y Algodoneros en pos de la victoria que significa medio título.



Al abrir la final



Juego 1



Delicias ganó 12-10



Juego 2



Juárez ganó 9-4



Probables abridores



Juego 3



Jueves 12.- Luis Fernando Miranda (0-0,



2.60) vs Mario González (0-0, .135 PCL)



Juego 4



Viernes 13.- Jesús Huerta (1-0, 0.00 PCL) vs Ismael Tijerína (0-1, 3.57 PCL)



Juego 5



Sábado 14.- No asignando vs Carlos Valenzuela (0-0, 1.80 PCL)