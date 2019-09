Paquete económico 2020 con política asistencialista: ROCIO REZA

Las políticas del Gobierno López Obradorista condenaran un año más al estancamiento de la economía, pues el paquete económico 2020, no genera condiciones de crecimiento económico de corto plazo y no favorece a los mexicanos que demandan mayores condiciones de inversión y empleo que mejore el ingreso familiar y la calidad de vida, consideró Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del PAN.

Dijo que la política fiscal, social y económica sigue sin atender a las demandas de la sociedad en su conjunto. El gobierno federal propone una miscelánea fiscal de corte recaudador, una política social clientelar y una política económica que no genera confianza ni certidumbre a los inversionistas para generar empleo y mejores salarios.

Sobre el paquete económico resaltó que es un proyecto de presupuesto que incrementa el gasto neto en 2.3% real con respecto a lo aprobado en 2019, concentrándose principalmente en el gasto corriente sobre el gasto de inversión.

“Definitivamente esta situación no favorece al crecimiento económico “sostuvo la dirigente del PAN en Chihuahua.

Señaló que este es un presupuesto que se enfoca a apoyar los programas prioritarios del gobierno federal lo que lo hace ser de corte asistencialista y clientelar.

Sostuvo que el presidente López Obrador envía una propuesta en materia de gasto público que no permitirá combatir la pobreza, la seguridad y las desigualdades. Mantiene la línea de las transferencias monetarias y clientelismo lo cual no genera capacidades y habilidades reales en la población para romper con el círculo de la pobreza y atender las graves desigualdades sociales, económicas y regionales.

Reiteró que el Gobierno Federal sigue apostando a la opacidad de la mayor parte de los programas sociales, al dejarlos en su mayoría fuera de los criterios de las reglas de operación para la aplicación transparente, apartidista, eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos.

