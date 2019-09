Mantiene Seguridad Pública programa de acompañamiento bancario gratuito todo el año

-El objetivo es brindar protección a usuarios de la banca al trasladar efectivo



La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera a usuarios de instituciones bancarias que el programa de acompañamiento bancario se mantiene a su disposición durante todo el año con el fin de brindar seguridad al momento de realizar traslados de dinero en efectivo y no se tiene la posibilidad de contratar el servicio de compañías privadas.



Con este programa se pretende dar certeza a los ciudadanos en movimientos de sumas altas de dinero, ya sea que se trate del patrimonio familiar, depósitos diversos o retiros de dinero para hacer el pago de nómina en pequeñas empresas como constructoras o talleres donde se paga en efectivo.



El servicio está a disposición de cualquier persona y si bien es conveniente planear los movimientos oportunamente, basta con marcar al 9-1-1 para solicitarlo en el momento que se requiera y agentes de la Policía Municipal resguarden al interesado durante el recorrido luego de explicarle el protocolo a seguir.



Adicionalmente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal monitorea el recorrido con cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua, para ofrecer mayor seguridad.



No obstante, si los usuarios se trasladan por cuenta propia, es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:



– No acudir solo a depositar o recoger cantidades fuertes

– Acudir directamente al lugar donde lleve el numerario, sin distracciones de terceros

– Si se traslada en auto y durante el camino nota una llanta ponchada, oculte el dinero al interior y cierre con llave mientras la cambia. Desconfié de extraños que ofrezcan ayuda.

-En caso de ser víctima de robo marque 911 o use la aplicación Marca el Cambio.

