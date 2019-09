Diputados no aprueban Iluminamos Chihuahua, porque no quieren conocerlo: Maru

Hay diputado que ni siquiera conocer a detalle Iluminamos Iluminamos Chihuahua, así lo mencionó la alcaldesa Maru Campos hoy en entrevista esto luego de que ayer por la tarde durante su informa de gobierno destacó que el proyecto sigue parado.

“Agradecer a los diputados que se han sumado a esta iniciativa, pero otra vez ha habido diputados que no han querido conocer y mucho menos apoyarlo y yo lo he dicho y lo he reiterado en algunas ocasiones que la competitividad de un municipio no puede hacerse sin el apoyo, porque alguien está cuidando su imagen política y su rentabilidad, entonces atendamos lo que le da a la ciudad porque Juárez y Chihuahua tienen que tener alumbrado”, comentó.

Manifestó que el Congreso del Estado se encuentra en estos momentos en periodo ordinario hasta el mes de diciembre menciona que se respetan los tiempos, pero lamenta que el proceso siga con detenciones.

Cabe destacar que comentó que, en el proceso, si se llega a aprobar Iluminamos Chihuahua tendrían 45 días para instalar el comité de compras, mencionó también que existe la posibilidad que no le toque a su administración colocar la mitad de las luminarias, pero asegura que no se va a rajar en el proceso.

