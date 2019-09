Cruz Azul presenta a Siboldi; objetivo: título de Liga

Robert Dante Siboldi regresa a Cruz Azul para asumir la dirección técnica del primer equipo.

Víctor Garcés, Vicepresidente de La Máquina, señaló que el objetivo es el título y el club le dará todas las herramientas.

Debo dejarles claro que el objetivo de nosotros es alcanzar el título, es nuestra propuesta. Poner todas las herramientas que existen para darle Siboldi, que es el nuevo técnico de Cruz Azul”, señaló.

“El título más importante es el de liga, es el objetivo más importante”, subrayó.

Víctor Garcés subrayó que no están satisfechos con ganar el título de la Supercopa porque el objetivo principal es de la Liga.

Aquí en Cruz Azul vamos a ganar todo en lo que nos presentemos, esa es la mentalidad de un ganador. Se pretendió sustituir lo que hemos ganado en Copa para demostrar que no era tan importante el torneo de Liga. Sí queremos ganar todo, a todo le damos el valor y la importancia, pero eso no significa que estemos satisfechos por ganar la Supercopa. Nuestro objetivo principal que la afición y la prensa nos demanda es la Liga. Sería un fracaso no ganar la Liga así como no ganar los otros torneos”, remarcó.

Por su parte, Alfredo Álvarez señaló que Guillermo Álvarez fue la persona que comandó el regresó del técnico.

El estratega uruguayo estuvo tres años con la institución cementera del 2007 al 2010. Con la franquicia de Hidalgo principalmente, aunque en la jornada 17 del Clausura 2009 asumió de forma interina al primer equipo; empatando a tres goles en su visita a Jaguares de Chiapas.

Como técnico de Santos, logró el título de liga en el Clausura 2018, todo para que un semestre más tarde dejara el cargo por problemas internos.

El debut de Siboldi podría ser en la jornada 9 cuando Cruz Azul visite a Veracruz, curiosamente el último club donde el uruguayo se desempeñó como estratega.

