1er Informe: Destaca Chihuahua por su disciplina financiera y como municipio transparente

En este primer año del Gobierno Municipal 2018-2021, la recaudación aumentó más de un 9% en un comparativo del primer semestre respecto al año pasado, por lo que Chihuahua, es uno de los primeros municipios en el país cuyo ingreso propio es superior al 53% del total de los recursos anuales.

En el marco de la presentación del Primer Informe de Gobierno, la presidenta municipal, Maru Campos Galván, destacó el nivel de cumplimiento de los chihuahuenses con el pago del Impuesto Predial, lo que ha permitido hacer más y mejores obras y actuar con mayor autonomía financiera.

“Por tercer año, calificadoras internacionales han valorado el manejo de las finanzas del Gobierno Municipal con las calificaciones más altas en el país; HR Ratings nos calificó con doble A plus nacional y triple B plus internacional. Fitch Ratings nos otorgó la calificación triple B internacional, y hace unas horas Fitch nos notificó que nos eleva la calificación nacional de doble A plus a triple A”, anunció Campos Galván.

A través de la mejora regulatoria, el Gobierno Municipal trabaja en la digitalización de los 10 trámites más solicitados por los ciudadanos, como lo son licencia de construcción, licencia de uso de suelo y autorizaciones de protección civil. Estos trámites se sumarán a la atención eficiente que ya estamos brindando en el SARE.

Además, el Municipio de Chihuahua, cumplió con el 100% de lo marcado por el ICHITAIP; tan sólo en estos tres años, Chihuahua, pasó de estar en el lugar 34 a ser el tercer lugar nacional en la evaluación realizada por CIMTRA-COPARMEX.

Por primera vez en la historia del estado, se realizó una audiencia pública en la Plaza de Armas, donde gobierno y ciudadanía dialogaron en un ambiente de profundo respeto y de auténtica democracia.

Campos Galván agradeció a los regidores integrantes del cabildo por el apoyo recibido en el caso Aeroshow, “gracias por acompañarnos en la tarea diaria de gobernar desde la pluralidad y responder también al tema del Aeroshow, una tragedia ignorada por otros pero que nosotros nos comprometimos a retomarla y resolverla. Al día de hoy, podemos decir que logramos terminar satisfactoriamente, los procesos de indemnizaciones para las familias afectadas”, agregó.

La correcta administración de los recursos, así como la disciplina financiera con la que hemos trabajado, nos ha permitido hacer más con menos. Realizamos más obras que garantizan la movilidad y la funcionalidad de Chihuahua Capital.

Comentarios

comentarios