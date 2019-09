Pide Congreso auditoría a programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”

Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación, así como a la Secretaría de la Función Pública, para que realice una auditoría a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en relación al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Marisela Terrazas en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien detalló en tribuna que, el esquema antes mencionado, tiene por objetivo atender a 2.3 millones de jóvenes de entre los 18 a los 29 años de edad que no estudian ni trabajan.

“En enero del presente año, comenzó el programa Jóvenes Construyendo Futuro, siendo uno de los puntos estratégicos del desarrollo social de la administración de Andrés Manuel López Obrador… sin embargo, presenta irregularidades desde su estructura y arranque, en el padrón de beneficiarios registrados como en los centros de trabajo que emplea”, mencionó.

Señaló que la información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, está “incompleta” e “inverificable”, además de presentar estadísticas que calificó como “improbables”.

“De acuerdo con el Informe sobre Finanzas Públicas al Segundo Trimestre de la Secretaría de Hacienda, se tenía programado un presupuesto para el programa de 16 mil 747 millones de pesos para el primer semestre de 2019 y se gastó 6 mil 244 millones de pesos, lo que deja un subejercicio de 10 mil 502 millones de pesos, es decir, un gasto menor a lo programado en 63 por ciento”, dijo.

Determinó que, a pesar de ejercer menos del presupuesto otorgado, el programa cerró su registro de manera anticipada, lo que dejó fuera a miles de jóvenes que pudieron beneficiarse, ya que sólo se registraron a 900 mil personas que solicitaron dicha beca.

“Si lo relacionamos con el total de personas que hasta el momento han sido becadas o vinculadas en el programa, hablamos de que más de 2.9 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan quedarán fuera del mismo, quitándoles la oportunidad de poder entrar a dicho programa”, afirmó la legisladora.

Por último, recordó diversas denuncias que se han dado a conocer, sobre empresas que se inscriben al programa, convocan a los jóvenes y pactan con ellos para que no se presenten a trabajar, dividir el apoyo económico de la beca y de este modo, “engañar” a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

