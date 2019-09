Nosotros trabajamos con quien esté en el congreso; que la corte resuelva amparo: Mesta

El secretario General de Gobierno Luis Fernando Mesta, manifestó que será la Suprema Corte quien resuelva el amparo presentado por los diputados de Morena en desacuerdo a la integración de la nueva mesa directiva en el Congreso Local.

“A fin de cuentas que lo resuelva la corte, nosotros no nos involucramos para nada, yo ni a la Catedral me acerqué para que no digan… a fin de cuentas no nos toca, así como respetamos la conformación que los 23 diputados habían votado en un inicio”, comentó.

Fue la tarde del lunes cuando los diputados de Morena presentaron un amparo en los juzgados federales, contra el procedimiento de formación de mesa directiva del congreso, ante la usurpación que realizaron varios coordinadores de fracciones parlamentarias.

Luego de que se dijo el PAN apoyó a René Frías para dar un golpe a Morena, el secretario reiteró que son especulaciones y a pesar de la relación del diputado con el exgobernador César Duarte hoy prófugo de la justicia, aseguró que el gobierno del Estado respeta cada poder y sólo tendrán el acercamiento estrictamente necesario.

