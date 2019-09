Maluma realiza un nuevo sueño de consumo

El cantante acaba de comprarse un nuevo avión privado.

Maluma logró realizar otro sueño gracias a la fama y el dinero. El cantante colombiano presumió en su Instagram que ahora ya cuenta con su propio avión privado.

En el clip que compartió, el artista se emociona al ver la llegada de su nuevo avión de lujo, que tiene una figura de corona, que se convirtió en el emblema de Maluma.

El cantante aprovechó el momento para recordar los muchos obstáculos que enfrentó al principio de su carrera, cuando nadie daba nada por él.

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado… Pues parceros ahora si que vamos llegar lejos!!! BIENVENIDOS A ‘ROYALTY AIR’ con este tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran.Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD!! (sic)”, escribió.

La Botana

Comentarios

comentarios