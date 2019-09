Las ciudades más habitables del mundo

Hace tiempo que se le conoce por su grandiosa arquitectura, sus múltiples espacios verdes y sus tradicionales cafeterías, y ahora Viena se está forjando una reputación por algo aún más codiciado.

La capital austríaca ha sido clasificada como la ciudad más habitable del mundo por segundo año consecutivo, encabezando la tabla con puntajes casi perfectos en cuanto a estabilidad, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura y atención médica.

Es seguida por Melbourne, a la que Viena desbancó de la primera posición el año pasado después de siete años en la cima. Sydney, Osaka y Calgary se encuentran entre las cinco primeras en el Índice anual de habitabilidad global de 140 ciudades de todo el mundo, investigado por The Economist Intelligence Unit.

Lucie Lamster Thury, una neoyorquina que se mudó a Viena en 2004 y realiza recorridos de compras por la ciudad, dijo que Viena le “enseñó a vivir.

“Viniendo de Manhattan fue difícil bajar la velocidad, pero me encanta el ritmo de Viena. Es relativamente tranquila, limpia y con cultural abundante, y nunca me he sentido más segura en Europa o en Estados Unidos. Pensé que nunca me acostumbraría a que las tiendas cierren los domingos, pero ha cambiado mi vida: la gente realmente descansa aquí y la vida privada es tan importante como el trabajo”.

Aunque los 10 principales lugares están dominados por Australia, Canadá y Japón, Europa tuvo un buen desempeño en general. Ocho de las 20 ciudades principales se encuentran en el norte de Europa, con Copenhague junto a Viena en el top 10, y Zurich, Frankfurt y Ginebra ocupando los lugares 11, 12 y 14.

Helsinki, Amsterdam y Hamburgo también llegaron al top 20, mientras que Berlín y Luxemburgo ocuparon los sitios 21 y 23, respectivamente.

Honolulu fue la ciudad estadounidense mejor clasificada, en el lugar 22, mientras que Atlanta, Pittsburgh, Seattle y Washington se ubicaron entre las 40 mejores. Chicago obtuvo el puesto 41.

Londres y Nueva York, ocuparon los puestos 48 y 58, respectivamente. Ambas obtuvieron una calificación alta en cuanto a cultura, pero registraron puntajes más bajos en infraestructura y estabilidad, por un mayor riesgo de delincuencia y terrorismo.

El índice de estabilidad de París también tropezó debido a las protestas antigubernamentales de los “gilet jaunes” o chalecos amarillos. Cayó seis lugares hasta el lugar 26 respecto al ranking del año pasado.

Singapur entró en el número 40 y Dubai en el 70. Hong Kong ocupó el puesto 38, aunque los listados se compilaron antes de la reciente agitación política. El Cairo y Nueva Delhi fueron degradados debido a problemas ambientales como la mala calidad del aire y el suministro inadecuado de agua.

Damasco, en Siria, fue considerada la ciudad menos habitable del mundo, seguida de Lagos, Nigeria, y Dacca, Bangladesh. La capital venezolana, Caracas, fue calificada como la décima ciudad menos habitable.

Karachi, Trípoli y Harare también aparecen entre las 10 últimas.

Las ciudades más habitables del mundo 2019

1. Viena, Austria

2. Melbourne, Australia

3. Sydney, Australia

4. Osaka, Japón

5. Calgary, Canadá

6. Vancouver, Canadá

7. Toronto, Canadá

7. Tokio, Japón

9. Copenhague, Dinamarca

10. Adelaida, Australia

Las ciudades menos habitables del mundo 2019

1. Damasco, Siria

2. Lagos, Nigeria

3. Dhaka, Bangladesh

4. Trípoli, Libia

5. Karachi, Pakistán

6. Port Moresby, Papua Nueva Guinea

7. Harare, Zimbabwe

8. Douala, Camerún

9. Argel, Argelia

10. Caracas, Venezuela

