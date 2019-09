Ley de amnistía podría terminar en una aberración: Loya

El director de Seguridad Pública Gilberto Loya Chávez, manifestó que la iniciativa de ley de amnistía pudiera ser buena sin embargo espera y no termine en una aberración.

“Sólo esperemos y no vaya ser una ley en la que no se tomen en cuenta distintos factores y que no termine siendo una aberración”, comentó.

El Comisario informó que de momento, en la mencionada ley se habla de delitos menores, lo cual le parece es peligroso ya que un delito menor es lo que más afecta a una comunidad pues; los ladrones pueden salir con facilidad de la prisión y en ocasiones vuelven a delinquir.

Loya Chávez reiteró que se debe trabajar en darle seguimiento a los que comentan por ejemplo: robos a automóviles, robó a casa habitación pues de no ser así es fácil que vuelvan a cometerlo.

Cabe recordar que el Ejecutivo federal enviará al Congreso el primero de septiembre, no prevé beneficiar a los grandes criminales sino a aquellas personas que fueron acusadas injustamente o bien que no tuvieron recursos para una defensa adecuada.

