Bárbara de Regil critica a Facundo

Hace una semana, Facundo dijo que transmitiría una grabación del momento en el que llevara a su hija a ponerse un Dispositivo Intrauterino (DIU) para crear conciencia sobre la planificación familiar.

En entrevista, Omar Chaparro dijo que era “inteligente y responsable”, pues era mejor hablar con los hijos sobre prevención y planificación a tener embarazos no deseados. También celebró que realizara este tipo de actos a través de redes sociales para animar a otros padres a tener la mente abierta y a prestar atención a sus hijos.

En el programa De Primera Mano, la conductora Mónica Noguera apoyó que el comediante pueda hablar del tema con sus hijas y dijo que es “muy responsable de parte de Facundo”.

Sin embargo, las declaraciones más polémicas fueron finalmente las de Bárbara de Regil, quien también tiene una hija adolescente.

La actriz dijo que “si alguien tiene un hijo es porque necesitaba tener un hijo” y dio a entender que no está de acuerdo en la planificación familiar, pues “si a mí me hubieran hecho eso yo no tendría algo maravilloso que es mi hija”.

