Nada que informar de López Obrador: PAN

Este es quizás en muchos sexenios, el primer informe presidencial, en el que el titular del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador, no tendrá nada que informar, pues el país sigue sumido en una desaceleración económica por la falta de certeza, y ante lo incierto del futuro para nuevas inversiones que generen riqueza y empleo, señaló Rocío Reza Gallegos, dirigente estatal del PAN.

Sostuvo que con este gobierno federal, no hay nada que celebrar este primero de septiembre, pues no se han generado condiciones para el desarrollo de nuestro país, además de los recortes presupuestales que se han hecho en contra de los estados, por mal política de austeridad que solo redunda en una estrategia clientelar en beneficio del partido en el poder.

En este informe de gobierno, ¿Qué se va informar? si no se ha hecho nada.

Destacó que no existe legalidad en la mayoría de los programas de carácter asistencialista que está manejando.

Añadió que ni siquiera se están castigando los actos de corrupción en los que ha caído el gobierno federal.

En este primer año del gobierno federal, tenemos un país convulsionado por la violencia, porque ni siquiera existe estrategia alguna para el combate al crimen organizado, pero además no se le quiere perseguir, ni siquiera con la Guardia Nacional, que al menos en Chihuahua, no se ve por ningún lado.

¿Qué se va informar? Si lo que hay, son puros desaciertos en materia económica, en inversión, en generación de empleos, en la devaluación del peso como moneda nacional.

Reza Gallegos dijo que tenemos un presidente mediático con su presencia a nivel nacional e internacional presumiendo su imagen con discursos sin sentido, y sin acciones reales de beneficio para todos los mexicanos.

La presidenta del PAN en Chihuahua, insistió en que el Gobierno de López Obrador es de ocurrencias y de improvisación sobre la marcha, y tan es así que ya se anticipa que el próximo paquete de ingresos y egresos de la federación tendrá de nuevo una política de asistencia social, dejando de lado los verdaderos problemas que aquejan a México.

Por último, señaló, que no hay nada que informar en el sistema de salud nacional, pues existe desabasto en medicamentos para las diversas enfermedades de los derecho habientes de las diversas instituciones públicas. “Estamos ante uno de los peores gobiernos con carácter centralista, regresamos no a los años 80s, sino diez años más atrás, en pleno retroceso económico, cuando otros países ven hacia el futuro” apuntó.

Comentarios

comentarios