Los 10 partidos imperdibles de la Temporada N° 100 de la NFL

Echamos un vistazo, en orden cronológico, a los partidos que más llaman la atención para la temporada que está por comenzar:

Semana 1

Green Bay Packers en Chicago Bears

¿Por qué? Es la rivalidad más vieja en el juego, y es el comienzo perfecto para la temporada N° 100 de la NFL.

Semana 2

New Orleans Saints en Los Angeles Rams

En una revancha del Juego de Campeonato de la NFC, ¿retará el head coach de New Orleans, Sean Payton, la primera no llamada de interferencia que vea, simplemente para hacer valer la regla que ayudó a crear en enero pasado? Estoy a favor, si lo hace.

Semana 3

Carolina Panthers en Arizona Cardinals

No promete mucho sobre el papel, pero este partido podría decirnos mucho. ¿Cómo está el hombro de Cam Newton? ¿Cuán grande es la carga de trabajo de Christian McCaffrey? ¿Y cómo funciona la ofensiva Kyler Murray-KIiff Kingsbury en el tercer partido?

Semana 5

Chicago Bears en Oakland Raiders

“Hola, mi nombre es Khalil Mack. ¿Me recuerdan?”. Los Raiders sumaron 13 capturas la temporada pasada, 17 menos que cualquier otro equipo y apenas media captura más de las que consiguió Mack en lo individual para Chicago.

Semana 8

Cleveland Browns en New England Patriots

¿Estarán los Browns cumpliendo con sus expectativas en el punto de media temporada? Si lo están, ¿podrán seguir sumando aquí, internándose en Gillette Stadium y peleando con los campeones? Muy pocos equipos de la AFC han tenido éxito aquí.

Semana 9

Indianapolis Colts en Pittsburgh Steelers

¿Cómo le estará pintando la campaña a Indy en la AFC sin Andrew Luck? Y ya sin el drama, ¿recupera Mike Tomlin el control de los Steelers?

Semana 10

New York Giants en New York Jets

Estos dos equipos juegan una vez cada cuatro años. En la última confrontación (2015), los Jets ganaron en el tiempo suplementario. ¿Cómo se estarán combinando Sam Darnold y Le’Veon Bell para la Semana 10? ¿Y quién será el quarterback titular para los Giants en este partido entre neoyorquinos?

Semana 11

New England Patriots en Philadelphia Eagles

¿Qué sucedió la última vez que estos dos equipos se encontraron? Oh sí, un quarterback suplente lideró una de las sorpresas más improbables en la historia del Super Bowl. ¿Alguien gusta otra dosis de ‘Philly Special’?

Semana 14

Dallas Cowboys en Chicago Bears

Ambos equipos entran a la temporada con aspiraciones de Super Bowl, así que este enfrentamiento de jueves por la noche podría tener implicaciones masivas para los playoffs de la NFC para ambas escuadras.

Semana 14

Kansas City Chiefs en New England Patriots

Sorpresivamente, no había mencionado a Patrick Mahomes para las primeras 13 jornadas. Pero marqué este juego muy rápidamente. ¿Será capaz Mahomes de hacer lo que no pudo hacer en dos oportunidades el año pasado: derrotar a Tom Brady y sus Pats?.

