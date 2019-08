Podrían aumentar la tarifa del transporte el último trimestre del año

El secretario General del Gobierno Luis Fernando Mesta, informó que siguen en reuniones con los Concesionarios del transporte urbano, y es probable que de cumplir con todos los requisitos establecidos previamente, se podría dar un aumento en la tarifa el último trimestre de cada año iniciando este 2019.

“Se podría dar un aumento en la tarifa antes o al final de este 2019, podría haber un aumento sólo para aquellos que cumplan con las rutas, los horarios, las condiciones bunas en los camiones y distancias que recorren”, comentó.

Explicó que se trabaja en las condiciones, y es probable que se realice un ajuste en el cobro pero ya cuando tengan todos los requisitos, y posteriormente dentro de las nuevas disposiciones de cómo va a operar el transporte, en el ultimo trimestre de cada año se hará una revisión en las tarifas basándose en una serie de formulas que no sean políticas.

“Trabajamos en hacer que rutas con poco pasaje pero que son muy necesarias tengan una ruta que no lleven al transportista a parar antes de tiempo, se podrían dar sanciones si no cumplen”, concluyó.

