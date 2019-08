A Luis Miguel le fascina cantar sus canciones… cuando no se trata de trabajo

El cantante fue captado junto con amigos interpretando uno de sus éxitos; además fue grabado en España mientras cantaba dos clásicos del bossa nova.

Es cierto, Luis Miguel se gana la vida cantando y uno podría pensar que cuando está de vacaciones no quiere saber nada de interpretar canciones. Pero eso es totalmente falso y el propio Micky lo acaba de demostrar durante su estancia en España, donde se encuentra desde hace unas semanas, disfrutado de unos días de descanso.

Pero eso no es todo, el intérprete también dio cuenta de que no tiene ningún problema en cantar sus propios éxitos… cuando no está trabajando. Una cuenta de fans de El Sol publicó hace unas horas un video en el que aparece Luis Miguel Gallego Basteri sentado a la mesa junto con otros dos acompañantes.

Lo curioso es que los tres se encuentran en lo que parece ser una tertulia durante la cual cantan todos juntos “Nada es igual”, tema lanzado en 1996 y que da nombre a su doceavo álbum de estudio (sí, ese que incluye el gran éxito “Cómo es posible que a mi lado).

En el video claramente se ve cómo Micky canta el tema sin ningún tipo de problema, como si estuviera interpretando la canción de otro artista y como si hacerlo no le causara mayor conflicto.

Y no es lo único que a Luis Miguel le gusta cantar cuando no está trabajando. En la misma cuenta de Instagram se compartieron otros dos videos, esta vez captados en algún restaurante aparentemente en Málaga . En los clips se ve a LuisMi que, con todo y sombrero, se pone a cantar… ¡bossa nova!

En ambos videos El Sol se encuentra junto a los músicos que amenizaban la velada en algún restaurante, supuestamente en España. En uno de ellos canta el clásico “La chica de Ipanema”, mientras en una mano sostiene una copa de vino.

En el otro no se identifica qué tema es, pero de que conoce la bossa nova, no hay duda, pues Luis Miguel la interpreta con maestría.

La única canción “bossa nova” que Luis Miguel ha grabado es “Delirio”, incluida en su álbum Segundo Romance y aunque es en realidad un bolero, el arreglo es totalmente del género brasileño.

