Hugo Sánchez: “En el Madrid no tuve amigos”

Hugo Sánchez respondió a las declaraciones que Manuel Sanchís emitió en un programa en España. El ‘Pentapichichi’ dijo en ESPN que en el Real Madrid no se hizo de muchas amistades para evitar reaccionar de mala manera ante el técnico, por lo que eso pudo llevar a ‘Manolo’ a decir que era “conflictivo”.

“Lo conozco y no creo que, como capitán, rompa ese código de ética del mejor equipo de todos los tiempos. Desde pequeño me gustó ser diferente. Neymar, Messi y Cristiano son diferentes. Si somos diferentes es porque llamamos la atención. No me gustaba hacer amigos porque si no le iba a reclamar al técnico que no metía a mi amigo. Yo sacaba pecho y defendía a mis compañeros”, dijo el exmerengue.

De igual forma, aclaró que no se molestó por lo que dijo su excompañero, pues lo conoce a la perfección y aseveró que en el vestidor español hubieron elementos de carácter fuerte que siempre dieron la cara por todo el equipo.

“Resulta que en el Real Madrid éramos muchos jugadores y algunos éramos de carácter fuerte. Éramos Sanchís, Míchel y yo. Éramos los que protegíamos al equipo y subíamos con la directiva. Hubo un momento en el que me quise marchar del Real Madrid porque sentí que no se me valoraba demasiado”.

A su vez, Sánchez sentenció que fue hasta otros momentos de su carrera cuando hizo lazos de amistad dentro del futbol y ejemplificó que su relación con Emilio Butragueño y Míchel se dio hasta México.

“Yo no me iba a comer y a cenar con ellos como amigos. Fueron compañeros y en el terreno profesional no me gustó tener amigos. Que cada quien defendiera los suyos. Tienes más acercamiento con tus compañeros de hotel. Qué casualidad que me hice amigo de Míchel y Butragueño en el Celaya que íbamos de bajada. Pero en el Madrid no tuve amigos. Yo quise hacer que el equipo ganara”, finalizó.

ESPN

Comentarios

comentarios