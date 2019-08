“Bale se quiere quedar en el Real Madrid”, expresó Zidane

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, reconoció el giro dado en la situación del galés Gareth Bale, al que alentó para prolongar el buen nivel ofrecido ante el Celta en el choque frente al Valladolid, el primero del curso en el estadio Santiago Bernabeu.

“Lo que ha cambiado es que el jugador se va a quedar. Nada más. Lo que nos interesa es que el jugador se quiere quedar y eso es lo importante. Había cosas alrededor de eso, de su marcha, y yo hablé de eso. Pero el jugador quiere jugar, es importante y lo que tiene que hacer es demostrarlo otra vez como el jugador que es”, apuntó Zidane en la víspera del partido contra el Valladolid.

“El otro día hizo un buen partido no solo a nivel que conocemos sino a nivel defensivo y eso es importante. Esa es la línea. Todos van a ser importantes. Son gente que trabaja, que tiene calidad y tienen que jugar. Y voy a contar con todos los jugadores”, dijo Zidane, que tras el partido contra el Celta desveló que el galés va a continuar en la plantilla del Real Madrid.

La situación de Gareth Bale es un espejo para el colombiano James Rodríguez, de nuevo en la plantilla blanca después de dos años de cesión en el Bayern Múnich. La ausencia de Luka Modric da opciones a James para formar parte del once inicial ante el Valladolid.

“Vamos a empezar con once. Hay tres jugadores que pueden entrar y se verá el sábado. James es bueno. Es el mismo. Juega muy bien al fútbol y estamos contentos de ver a James aquí y va a contar como los demás. Quiero ver como va de ahora en adelante. Vamos a ver como lo vamos a organizar porque hay muchos partidos y vamos a contar con todos los jugadores”, insistió en su discurso Zidane.

El entrenador francés considera un aliciente mas el reencuentro con la afición del estadio Santiago Bernabeu, donde recibirá al Valladolid el sábado.

“Estamos con ilusión. Volver después de cien días a nuestro estadio es una alegría. Los jugadores están contentos de poder empezar la temporada y jugar ante su afición”, indicó el técnico francés que tendrá a un rival con tres futbolistas cedidos por el Real Madrid pero que en esta ocasión podrán enfrentarse al conjunto blanco.

“Yo como muchos no controlamos muchos. Lo importante son las reglas y lo que puede haber entre clubes. Ahora ha cambiado los jugadores pueden jugar y tenemos que pensar en eso. Hay tres jugadores que son del Real Madrid y debemos aceptarlo”, dijo el entrenador, que asume la dificultad que entraña la visita del Valladolid.

“No es un partido trampa porque aquí no hay partidos pequeños. Ahora no puedes decir que juegas con el Valladolid y asegurar que vas a ganar. Es un equipo valiente que quiere hacer las cosas bien. Luego somos nosotros los que tenemos que crecer en lo que estamos haciendo y en lo que hicimos en Vigo”, recordó el entrenador del Real Madrid.

Zinedine Zidane no podrá contar con Modric, expulsado en Vigo por una tarjeta roja tras una patada por detrás a Denis Suárez. Fue la puesta en marcha de una normativa que entra en funcionamiento esta temporada.

“Lo siento porque no tuvo intención de hacer daño y es lo más importante. Es un jugador limpio y eso es lo importante. Es una regla nueva. Pero no fue su intención. Estoy convencido”, señaló el entrenador del Real Madrid que se mostró positivo ante la cesión al Mallorca del japonés Kubo.

“lo que queremos es lo mejor para el jugador. Nosotros también y la solución que se tomó es esta. Tiene oportunidad de jugar en el Mallorca para crecer”, explicó.

Zidane espera un Bernabeu positivo en la puesta en escena de la nueva temporada a pesar de las dificultades del pasado curso. “Siempre la gente tiene ilusión de ver a la gente y ganar. Lo que pedimos es que siga haciendo lo mismo y dar a la afición la posibilidad de que esté contenta en cada momento. Ellos saben lo que han vivido aquí, cosas muy bonitas y lo que queremos es que la gente disfrute de su equipo”, dijo.

