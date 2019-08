Pedro Sola abre su corazón y por primera vez habla de su pareja 30 años menor

Con la mente abierta que tiene, con ese romance del pasado aún mantiene comunicación: “Él tenía 24, yo 26, duramos 17 años juntos y seguimos de amigos, porque sólo se terminó el amor y la pasión, pero no el cariño. Después conocí a alguien más joven y también seguimos como amigos”, compartió.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que también decidió quedarse solo: “Mi mamá se quedó viuda y me quedé con ella, era una mujer adorable, simpática, sabía mucho e inteligente, pero también muy enérgica y me dediqué ella, y no me arrepiento porque era una gran conversadora y viajamos mucho, así que no busqué”.

Pedro aceptó que “en el ambiente gay es muy fácil ligar, pero no lo es mantener una relación”; por eso cuando conoció a su actual amor ya no lo quiso soltar: “Vino a México de Villahermosa, varias veces desde que nos conocimos en 2001, luego me dijo que ya se podía venir a vivir a México, comisionado por su trabajo y le dije: ‘Vente a vivir a mi casa’ y aquí sigue”, finalizó.