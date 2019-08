Frena Morena comparecencia por estancias

Morena en Congreso frenó comparecencia de titulares de Hacienda y Bienestar sobre rechazo a recomendación de CNDH por estancias infantiles.

La mayoría de Morena en el Congreso de la Unión impidió la comparecencia de los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar para que explicaran su negativa a atender la recomendación de la CNDH por la cancelación del programa de estancias infantiles.

Con 18 votos en contra y 11 a favor fue rechazado el dictamen que proponía la comparecencia de los Secretarios y de los titulares del DIF y de la Comisión de Mejora Regulatoria.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había recomendado la restitución de los derechos que fueron violados con la cancelación del programa de estancias infantiles, incluidos los de los niños que eran atendidos.

La senadora panista Kenia López advirtió que el rechazo sentará “un precedente peligrosísimo porque el Congreso de la Unión le estaba dando la espalda a la CNDH y a la posibilidad de que se le restituyan sus derechos a los niños.”

Por Morena, la diputada Dolores Padierna afirmó que las comparecencias de servidores públicos solo servían para “la foto” y para “perder el tiempo”.

“Ni el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ni nadie nos dicta la agenda a quién comparece y quién no. Es un órgano soberano y haremos valer esa autonomía. No hay lugar a las comparecencias, porque no es deporte, no es para que salgan en la foto y andar perdiendo el tiempo”, dijo.

Padierna deploró que el Ombudsman se prestara “a intereses partidistas, a intereses facciosos, electoreros, hasta económicos”.

Morena, de hecho, había rechazado la moción suspensiva que presentó el panista Damián Zepeda, quien recordó que la CNDH “determinó que hay una violación a los derechos humanos de los niños, las madres y de los padres trabajadores. Eso no está a tema de discusión, ya lo determinó, y saca una recomendación, la primera recomendación a este Gobierno”.

