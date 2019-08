A 69 kilómetros de distancia Jiménez y Camargo reciben una semifinal

La noche de este viernes, quedará marcada en la historia de nuestro béisbol; por primera vez las ciudades de Jiménez y Camargo van a recibir el mismo día un partido de la etapa de semifinales.

Rojos y Mazorqueros le harán los honores a los Algodoneros de Delicias e Indios de Ciudad Juárez, en el juego tres de las semifinales del Campeonato Estatal de Béisbol Ángel “Bucky” Pérez. Apenas 69 kilómetros es la diferencia entre una y otra sede, una distancia relativamente muy corta para tan grandes emociones quien vivirán los habitantes de ambos municipios en una misma velada. La derrama económica ha rebasado límites, se menciona que los hoteles están a su máxima capacidad, no hay habitaciones disponibles mínimo para el viernes por la noche, Parral y Delicias se han convertido en las opciones para los visitantes Desde su debut en la AEB, Jiménez 1976 y Camargo 1986, la efervescencia y expectación vivida por la llegada de un fin de semana no tiene en la comparación en la VII y IX zona; no es para menos los ojos del todo estado estarán sobre sus estadios “21 de Marzo” y Alonso Ronquillo. A más de 72 horas del playbol, en la “Vieja Huejoquilla” y “La Perla de Conchos”, no se habla de otra cosa que no sea el tercer juego de la semifinal. Rojos y Mazorqueros, contarán con el apoyo total de sus aficiones, por siempre y sencilla que además de brindarles la oportunidad de tener un juego de semifinal, será un partido que las llenará de historia, ojalá para el bien de ellos que también sea gloria.