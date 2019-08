Afirma Monreal que junto a Batres ‘palomeó’ voto del PES

Luego de que el senador Martí Batres acusara que en la votación de Morena para la Mesa Directiva se hicieron “maniobras” para llamar a votar al PES, su homólogo Ricardo Monreal aseguró que la aceptación de esta participación fue avalada por ambos.

Monreal Ávila presentó ante medios un audio en el que explica que el pasado 14 de agosto la líder de la bancada del PES, Antonia Cárdenas Mariscal, solicitó la anuencia del presidente de la Comisión Permanente, Martí Batres, para participar de manera puntual en el proceso electivo, misma que aprobó y posteriormente pidió lo mismo a él, quien también lo avaló.

“Le dijo (Batres Guadarrama) que no había inconveniente y estaba de acuerdo, a su vez también me solicitó la anuencia para participar las cinco legisladoras en esa elección que de manera orgánica y puntual siempre han participado con nosotros, por eso me pareció extraño descalificarlas”, comentó.

