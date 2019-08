Joan Reinoso repite lentamente lo que le ocurrió hace siete años. Le cayó un rayo y estuvo en coma 28 días. Su mente no registra el accidente. “Sólo recuerdo que estaba en una embarcación en la bahía de Pollença (Mallorca) y miraba unas nubes muy negras. En un abrir y cerrar de ojos, las nubes se transformaron en una lámpara y un techo iluminados, el bip, bip de una máquina cercana terminó por despertarme y luego los ojos asombrados de mi madre, Marga, y un doctor que, más tarde me enteraría, me había dado por muerto 28 días atrás. Quise preguntar qué me pasó, pero no pude hablar”.

El que lo platica es un ciclista español de 27 años, quien de la noche a la mañana se convirtió en noticia para los diarios de su país (España). “Al joven español le cae un rayo y vive para contarlo”.

Su hablar es lento, pero él dice que es el menor de sus problemas. “Lo he contado muchísimas veces, había una tormenta y yo estaba en una embarcación siguiendo una competencia. Tenía el brazo izquierdo apoyado en una base metálica, cuando un rayo me impactó en el brazo y salió a un lado de mi cabeza. Dice mi mamá que duré 28 días en coma, que el doctor le decía que no pasaba la noche en el hospital, que era cuestión de horas”.

Esa cuestión de horas se convirtió en días, semanas y casi un mes con el bip, bip de la maquinita junto al cuerpo de Joan, de 20 años, cuyos amigos habían creado una página en Facebook. ‘Yo tengo un amigo más fuerte que un rayo’, esperanzados en que se diera un milagro. Dicen que hay una posibilidad entre 10 millones de que el milagro suceda.

