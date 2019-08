Eugenio Derbez habla de su primer ‘desnudo’ en el cine

La participación de Eugenio Derbez en el filme Dora y la ciudad perdida, la versión live action de la serie animada Dora la exploradora, lo llevó a realizar el que sería su primer desnudo cinematográfico.

El actor mexicano explicó todo lo que tuvo que hacer para prepararse adecuadamente y desempeñar un trabajo digno de lo que consideraba todo un reto en su carrera profesional.

“Es (un desnudo) total como salgo en esta película, sí”, reveló Derbez al programa de espectáculos Ventaneando. “Leí en el libreto que había una escena donde me quito toda la ropa y salgo corriendo desnudo. Entonces estuve a dieta y yendo al gimnasio por semanas, semanas y semanas”.

Lo que el director de la película No se aceptan devoluciones no sabía es que dicha escena sin ropa sería realizada por computadora, por lo tanto, sus esfuerzos a lo largo de tantos meses no sirvieron para nada y cuando se enteró ya era demasiado tarde.

“Pero es (un desnudo) de animación para que no se espanten. Señoras, señores no se vayan a espantar. Si se quieren reír de mí, vayan a reírse de mí”, explicó. “Llegó el día que necesito confirmar la escena, que fue el último día, y ahí es donde me entero.

“Le digo al director: ‘¿Oye cómo va a ser la escena de quitarme la ropa?’”. A lo que el director de la película James Bobin le respondió: “Ah no, esa va a ser animación”. “¡¿Por qué no me dijeron antes?! Yo en el gimnasio y a dieta por cuatro meses y medio”, contó Derbez entre risas.

Pese a la divertida experiencia, Eugenio Derbez, quien además es productor ejecutivo de esta cinta, desfiló hace unos días por la alfombra roja de la premier de la película que se estrenará en México el próximo 13 de septiembre.

Quién

Comentarios

comentarios