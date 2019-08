Pérez: “Si para 2021 no lucho por podios, no estaré más en la F1”

El piloto de Racing Point ha hablado sobre su futuro en el Mundial. Si no consigue luchar por los puestos de arriba, podría dejar el ‘Gran Circo’.

Sergio ‘Checo’ Pérez es uno de los pilotos del Mundial de Fórmula 1 que todavía no tiene claro su futuro ya que Racing Point aún no ha anunciado su alineación para la próxima temporada (solo Ferrari y McLaren lo han hecho). En una entrevista para el medio ‘Racer‘, el mexicano ha asegurado que su prioridad será quedarse en la escudería con sede en Silverstone.

“Durante los últimos años siempre he hecho contratos de un año y afortunadamente siempre ha habido oportunidades aquí y allá. Al final siempre termino quedándome. Ahora estoy contento de que otros equipos hayan venido y preguntado y haya habido algún interés por ahí. Pero mi principal prioridad será quedarme. Si puedo tener éxito con eso, estaré encantado. Si no, entonces veremos qué sucede”, dice el piloto de 29 años.

‘Checo’ Pérez ha explicado en dicha publicación que “lo que ha sucedido en los últimos 12 meses” es una de las razones por las que quiere quedarse, pero “no la principal”. “Obviamente siento que he estado con este equipo durante mucho tiempo, pero también soy consciente de que hay muchos asuntos pendientes y todavía no hemos llegado al máximo. Después de lo que sucedió con la administración, asumí una responsabilidad diferente con este equipo y con estas personas. Por eso quiero quedarme y conseguir un acuerdo a largo plazo porque veo que puede funcionar bastante bien”, comenta el mexicano.

Pérez quiere quedarse pero también quiere luchar por los puestos de podio. Si no lo consigue para 2021, el piloto de Racing Point comenta que podría abandonar el ‘Gran Circo’. “Nunca se sabe lo que puede pasar en la Fórmula 1. Ciertamente sé que no me quedaré aquí muchos años más. He estado aquí un tiempo así que nunca se sabe. Pero me digo a mí mismo que si para 2021 no estoy en disputa por los podios y no veo que voy a tener esa oportunidad, entonces no estaré aquí más allá de eso. Pero somos realmente optimistas y realmente queremos hacerlo bien en los próximos años”, afirma.

