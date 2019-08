Reparar monumentos vandalizados costará hasta 30 mil pesos

La alcaldesa María Eugenia Campos Galván lamentó que se vandalizaran dos monumentos está mañana, pues repararlos costará hasta 30 mil pesos, por lo que recordó existen canales de democracia para que toda la población sea escuchada.

“Hay canales democráticos de participación, no necesitamos grafitear ningún monumento ni ningún otra parte de la zona urbana, esperemos que ya no afecten a lo demás, otros no tienen la culpa de ver una ciudad descuidada”, comentó.

Fue la mañana de este viernes cuando el monumento al Policía Caído y la glorieta a Pancho Villa, fueron vandalizados aparentemente por un grupo de mujeres con pintura de color rosa y blanca, como forma de manifestarse por la inseguridad que las féminas sufren día a día en la ciudad.

La dirección de Mantenimiento Urbano, encargada de reparar el daño informó que el monto aproximado en reparar cada monumento dañado oscila entre los 20 y 30 mil pesos, ya que se invierte en material especial para retirar la pintura, nueva pintura para igualar el tono del monumento entre otros gastos.

“Esto cuesta mucho al municipio y sobre todo a los chihuahuenses, pues es recurso público que se va a designar para repararlos, entonces, les pedimos que los cuidemos”, concluyó la edil.

