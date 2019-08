Eagles escapan con triunfo pese a escenario adverso

El regreso de Cody Kessler a Jacksonville duró siete jugadas y terminó con una lenta caminata al vestidor visitante.

El tercer mariscal de campo de los Philadelphia Eagles salió por un golpe en la cabeza durante la victoria de pretemporada 24-10 sobre los Jacksonville Jaguars en la primera serie este jueves por la noche. El ala defensiva Datone Jones no tuvo bloqueo por la orilla de la línea y embistió a Kessler por la espalda.

Kessler fue acompañado a la banda, evaluado por una lesión en la cabeza en el vestuario y después fue colocado en el protocolo de conmociones cerebrales. El equipo ya había perdido al reserva Nate Sudfeld, quien se fracturó la muñeca izquierda en el primer partido de pretemporada ante los Tennessee Titans. El titular Carson Wentz recibió descanso por segundo partido consecutivo. Vio el partido desde la banca en uniforme, pero sin equipamiento ni casco.

El novato Clayton Thorson, el único pasador disponible en la plantilla, jugó más de tres cuartos y completó un pase de touchdown de 38 yardas al ex mariscal de campo universitario y ex receptor de la Alliance of American Football, Greg Ward Jr., en una cuarta oportunidad en el segundo cuarto.

Ward terminó con dos recepciones para 42 yardas y también intentó un pase.

Thorson completó 16 de 26 pases para 175 yardas, con una anotación y una intercepción que terminó en un touchdown tardío.

Ambos equipos dieron descanso a muchos titulares:

Los Eagles (1-1) no utilizaron al ala defensiva Zach Ertz, al tackle defensivo Tim Jernigan, el corredor Darren Sproles, el centro Jason Kelce, los receptores abiertos DeSean Jackson y Nelson Agholor, entre otros.

Los Jaguars (0-2) dieron descanso a 31 jugadores, incluyendo al mariscal de campo Nick Foles, el esquinero Jalen Ramsey, el corredor Leonard Fournette, el apoyador Myles Jack y las alas defensivas Yannick Ngakoue y Calais Campbell.

El novato Gardner Minshew fue titular en el lugar de Foles por segunda semana consecutiva y lució mejor que en su debut ante los Baltimore Ravens. Minshey, quien lanzó para 46 yardas en la derrota 29-0 ante los Ravens, completó 19 de 29 pases para 202 yardas.

