Adultos mayores tienen que esperar horas por penosa beca federal: Augusto Gutiérrez

César Augusto Gutiérrez Fierro, líder del movimiento de adultos mayores en Chihuahua, compartió la noticia publicada por el periódico El Heraldo, en donde se denuncia el tiempo de espera que los Adultos de 65 años o más deben esperar para obtener la beca correspondiente del gobierno federal.

En la mencionada nota la que se muestran a los Adultos Mayores que acudieron en Silla de ruedas, Andadores y bastones haciendo filas de más de 4 Horas en que hubo gente desmayada y todo para recoger mil 200 Pesos que reparte la Secretaria del Bienestar ante temperaturas de más de 40 Grados.

Junto a esto Gutiérrez comparte el siguiente mensaje integro:

ES UN RETROCESO SOCIAL ya que se está recurriendo a PAGAR CON GIROS TELEGRÁFICOS haciendo TORMENTOSO recoger las LIMOSNAS Y “ MIGAJAS” que reparte el Gobierno Federal encabezado por AMLO, quien HABÍA PROMETIDO ENTREGARLAS EN TARJETAS Y “ DE UN SOLO BANCO” , llamado “ BANCO DEL BIENESTAR”, pues resulta que EL TORMENTO ES PEOR QUE EN GOBIERNOS ANTERIORES, esperando que NO MOLESTE AL” CLUB DE ADULADORES, LAMBISCONES , BUSCACHAMBAS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL GOBIERNO FEDERAL; esperando NO HERIR LOS SENTIMIENTOS DE FANATICOS DEL SISTEMA; hay que RECORDAR QUE ESTAS INFORMACIONES SON TOMADAS COMO “ Críticas” por los ADULADORES DE AMLO, quien en repetidas ocasiones PIDIÓ SEÑALARLE LOS “ ERRORES( que son muchos) para “ CORREGIRLOS”; LA VIOLENCIA Y EJECUCIONES ESTÁN A LA ORDEN DEL DÍA Y HOY CON LO HECHOS DE ESTE DÍA SUBEN A 20 MIL EJECUTADOS EN EL PAIS, pero hay “ GENTE” que quiere atribuírselos AL PASADO y uno se pregunta: y estos 20 Mil muertos de estos 8 meses del 2019 a quien se los se los ATRIBUIREMOS: a SALINAS? A DE LA MADRID? A ZEDILLO, a FOX, a CALDERON, a PEÑA, pero……..NUNCA SE LES OCURRA A TRIBUIRSELOS A AMLO, porque EL NO ES CULPABLE DE NADA, SOLO ES “ UNA VÍCTIMA” y como Ustedes saben LAS VICTIMAS NUNCA TIENEN LA CULPA, “ VICTIMAS SON VICTIMAS”; AMLO solo es responsable de LO EXITOSO( que casi no hay), DE LO BUENO Y “ TODO” lo que se diga es “ POR LOS “RESENTIDOS”, los TRAIDORES A LA PATRIA , los ANTIPATRIOTAS ETC,

Comentarios

comentarios