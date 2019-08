Mon Laferte se burla de la doble moral

La cantante chilena denunció a YouTube tras penalizarla por un video que expone la menstruación.

En los primeros meses de año, la artista paquistaní Rupi Kaur informó en su cuenta de Facebook que la red social Instagram censuró una foto suya en la que mostraban a una mujer durante su período menstrual.

La imagen aparentemente inofensiva dejaba ver a una chica acostada en la cama en pijama y en el pantalón una mancha de sangre.

Ahora esa misma censura la experimentó Mon Laferte, a quien YouTube penalizó uno de sus videos.

“Hola seré breve, @youtube no acepta poner pauta a mi videoclip #canciondemierda ya que tiene ‘sangre’ me pregunto si existe una oficina encargada y son humanos los que ven el contenido o es un algoritmo, realmente me parece insólito que en el 2019 la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú, teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánster, etc… con pautas millonarias que producen millones de views”, escribió la cantante chilena.

Agregó: “Así funciona la industria parece. Me pongo de pie para aplaudir la doble moral”.

De gira

Mon Laferte está de gira por Estados Unidos, donde se presenta en varias ciudades durante este mes de agosto.

