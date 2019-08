Este albañil no puede ir a ningún lado sin que lo confundan con Brad Pitt

“No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador empujándose unos a otros, pensando que soy Brad Pitt”.

Nathan Meads, un albañil que ha sido constantemente confundido con Brad Pitt en los últimos 10 años, señala que en ocasiones es difícil salir de su casa.

Mead dijo: “No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador empujándose unos a otros, pensando que soy Brad Pitt”.

Además señaló que él no puede ver la similitud por sí mismo, sin embargo, a lo largo de este tiempo, miles de personas han acudido ante él para solicitarle un autógrafo o una fotografía pensando que es la estrella de Hollywood.

“No soy uno de esos muchachos que piensa que son realmente guapos […] He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que era uno de esos hombres que a todos les gusta”, agregó.

Además, señaló que él es feliz cuando ve la emoción que causa en la gente, aunque esto le causó la ruptura de la relación que sostenía con la madre de su hijo.

“Odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos”, describió.

Tiempo después, su apariencia le dio una ayuda para conseguir a su novia actual, pues a través de Facebook, Adiel le envió un mensaje en el que lo felicitaba por su aspecto, luego Natahan la invitó a salir.

Al momento de encontrarse Adiel le dijo: ¡es una pena que no me parezca a Angelina Jolie!”.

24 HORAS

Comentarios

comentarios