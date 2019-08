“Es barata y vulgar”, experta en realeza critica comportamiento de Meghan Markle

La escritora británica Lady Colin Campbell aseguró que Meghan tiene un comportamiento que no es digno de la realeza.

Es un hecho que Meghan Markle ha dividido opiniones desde que se convirtió en la esposa del príncipe Harry, algunos aman su estilo y diplomacia, pero otros tantos siguen pensando que no es digna de pertenecer a la familia real británica, tal es el caso de la biógrafa de la casa real, Lady Colin Campbell, quien calificó a Meghan de “barata y vulgar”.

La autora realizó las polémicas declaraciones durante una entrevista con Good Morning Britain, Lady Colin reveló que tenía la sensación de que Meghan debía de entender cosas que no terminaba de comprender, por ejemplo, cómo comportarse para ser un digno miembro de la realeza.

“Su comportamiento muestra una falta de comprensión y apreciación de lo que es ser de la realeza. No estoy segura de quién cree que es comportándose de esta manera”. Pero la autora no se quedó conforme con lo anterior y agregó que le parece que el comportamiento cercano con las personas con el que Meghan se maneja le parece irresponsable y vulgar. “La realeza no se comporta como las celebridades. Es barato, vulgar e irresponsable”.

De hecho, en declaraciones pasadas insistió en que la duquesa debía dejar de actuar como una celebridad, pues además de que nunca figuró en la lista de los famosos más importantes, comportarse de tal forma no es digno de la realeza.

Además, la escritora aseguró que Lady Di no se sentiría orgullosa del matrimonio de su hijo con la ex actriz y comparó la actitud de la pareja a la que solía tener la fallecida Diana de Gales. “Diana estaría horrorizada […] Era muy consciente de lo importante que era ser amable, mientras que Meghan y Harry, hasta cierto punto, utilizan su encanto cuando les conviene, pero por lo demás no tienen gracia”.

La responsable de estas declaraciones es una mujer de 69 años que ha publicado al menos tres libros sobre la realeza y es una afamada escritora nacida en Jamaica. Entre sus publicaciones, se encuentran biografías como: Diana, la Princesa de Gales, que estaba en la lista de libros más vendidos del New York Times en 1992 y La reina Isabel, la reina Madre. Quién

