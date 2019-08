“Creo que veremos una tercera pelea entre Canelo y Golokvin”

Óscar de la Hoya, promotor de Álvarez, habló de la posibilidad de una trilogía entre ambos púgiles. “Es decisión de Canelo”, matizó Eric Gómez.

Canelo Álvarez dejó un gran hueco en el boxeo mundial este 14 de septiembre. Estaba previsto que el mexicano pelease en la previa de la fiesta de la Independencia de México, pero ante la “falta de rivales“, al de Jalisco decidió posponer su próximo pleito, lo que le costó (con enfado incluído con su equipo) perder el Mundial IBF del peso medio. Desde ese momento se han hablado de muchos movimientos de futuro para él, pero ninguno está claro. Parece que Demetrius Andrade (campeón WBO) se postula como favorito, aunque nada es oficial.

Mientras ese movimiento se cierra, la vida sigue y la fecha que el dejó libre ha sido aprovechada por otros. Tyson Fury fue el primero en anunciarse en ella, pero faltaba un mexicano y la unión de Golden Boy y DAZN decidieron apostar por Jaime Munguía, quien defenderá el WBO del superwelter ante Patrick Allotey (también estará Ryan García en el undercard). Esa velada fue presentada este martes. Aprovechando la coyuntura, Óscar de la Hoya habló de Canelo y sus próximos pasos. El boxeo reclama una trilogía (primer duelo, nulo y segundo, triunfo del mexicano) con Golovkin y él la alimentó.

“Creo que veremos una tercera pelea. Siento que Canelo, como guerrero, y, obviamente, con Golovkin dispuesto a pelear con él, responderán a la demanda de los aficionados. No sé cuándo será, pero la veremos”, apuntó Óscar de la Hoya, promotor del mexicano. Sus palabras, como era de esperar, generaron un amplio revuelo entre la prensa allí presente, por lo que Eric Gómez, CEO de Golden Boy, quiso matizar. “Es su decisión (de Canelo). Tiene una victoria sobre GGG y es totalmente su decisión si quiere pelear, o no, otra vez con él. Ya ha dicho que si esa pelea la quiere la afición, la hará. Lo ha hecho antes, pero él debe tomar la decisión”, concluyó. Unas palabras que dejan la pelota en el tejado del boxeador, a quien puede que no le haga mucha gracia esa presión.

